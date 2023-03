Rechter Redner bei Düsseldorfer AfD sorgt für scharfe Kritik

Düsseldorf. Benedikt Kaiser kam auf Einladung des Düsseldorfer Kreisverbandes in die Gaststätte Tante Anna. Kritik vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“.

Die AfD Düsseldorf spricht in ihrer Einladung von einem „Vordenker“. Davon, dass er den Kreisverband der Partei „beehrt“. Benedikt Kaiser war vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung der AfD Düsseldorf zu Gast. Der Mann ist kein Unbekannter, er wird der Neuen Rechten zugeordnet und vertritt einen Antikapitalismus von extrem Rechts. Seine Bücher erschienen unter anderem im Regin-Verlag und beim Verlag Antaios, die ebenfalls beide der extrem rechten Szene zuzuordnen sind. Kaiser ist zudem Redakteur bei der Zeitschrift „Sezession“. Der Verfassungsschutz zählt Akteure dieser Zeitschrift zu dem Lager der Neuen Rechten.

Bündnis: „Rechtsextremes Gedankengut“

Das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) übt scharfe Kritik an der Veranstaltung am Freitag. Sie fand in der Gaststätte Tante Anna in Holthausen statt. „Benedikt Kaiser kommt aus der extremen Rechten“, betont DSSQ-Sprecher Oliver Ongaro. „Die Veranstaltung zeigt deutlich, wie die AfD immer weiter nach rechts rückt. Entgegen der Beteuerungen des AfD-NRW-Landesvorsitzenden Martin Vincentz fließt rechtsextremes Gedankengut weiterhin ungehindert in die Partei. Die Düsseldorfer AfD scheint diese Radikalisierung weiterhin fördern zu wollen.“ Laut DSSQ-Recherchen war Kaiser zunächst im so genannten „Freien Netz“ aktiv – welches Ongaro „einen Zusammenschluss von Neonazistrukturen in Sachsen, Thüringen und Franken“ nennt – , später dann in einem Ableger den „Nationalen Sozialisten Chemnitz“. Personen aus dem „Freien Netz“ gelten laut Ongaro auch als Unterstützer des NSU.

„Dass sich die AfD solche Gäste einlädt, ist ein Zeichen dafür, dass es munter weiter nach ganz Rechts geht“, sagt auch DSSQ-Sprecher Christian Jäger. Wenn solche Veranstaltungen dann in so genannten gut bürgerlichen Gaststätten statt finden, zeugt das auch von einer gewissen Akzeptanz oder zumindest Abstumpfung dem Thema gegenüber.“ Das sei, so Jäger, also eine „doppelt giftige Mischung“.

AfD-Sprecher findet nichts Rechtsradikales

Wolf-Rüdiger Jörres, Kreissprecher der AfD, entgegnet: „Wer das Buch von Benedikt Kaiser zum politischen Vorfeld gelesen hat, weiß seine politische Analyse zu schätzen und wird bei seiner Publikation nichts Rechtsradikales finden.“

Wusste man im Holthausener Traditionslokal Tante Anna überhaupt, wen man sich ins Haus holt? „Wir haben auch andere Parteien hier, die sich bei uns zu Vorträgen treffen, etwa die FDP“, sagt ein Mitarbeiter des Restaurants, das Anfang Januar in neue Hände gegangen ist. „Wen diese Parteien zu Vorträgen einladen,da haben wir leider keinen Einfluss drauf.“

