Räumung am Düsseldorfer Flughafen

Der Flugsteig A am Düsseldorfer Flughafen wurde am Donnerstag um 13.59 Uhr geräumt, Passagiere mussten in der Check-In-Halle warten.

Düsseldorf. Aktion wegen eines verdächtigen Passagiers im Flugsteig A war nach 20 Minuten beendet.

Der Flugsteig A am Düsseldorfer Flughafen wurde am Donnerstag um 13.59 Uhr geräumt. Grund war ein ein verdächtiger Passagier, der nach der Durchleuchtung in der Sicherheitsschleuse noch einmal extra hätte kontrolliert werden müssen, aber weiter in den Abflugbereich gelaufen ist. Für die Bundespolizei, die am Flughafen für die Sicherheit zuständig ist, war das eine „Gefahrensituation“. Deswegen wurde der Flugsteig geräumt, die Person gesucht. Außerdem wurde ein Sprengstoffspürhund eingesetzt.

Nach 20 Minuten hatte sich die Situation geklärt, die Bundespolizei hob um 14.20 Uhr die Sperrung des Flugsteiges auf. Die Passagiere mussten sich während der Räumung in der Check-In-Halle aufhalten.

Bundespolizei ist schnell alarmiert

Bei derartigen Situationen ist die Bundespolizei schnell alarmiert und reagiert sehr sensibel. Ebenso bei herrenlosen Gepäckstücken im Flughafen, da darin eine Bombe versteckt sein könnte. Immer wieder kommt es daher an Flughäfen zu Räumungen. Meistens handelt es sich jedoch um falschen Alarm, weil die Besitzer der Gepäckstücke kurze Zeit später wieder auftauchen. (gömi)

