Radfahrerin erliegt Verletzungen drei Wochen nach Unfall

Düsseldorf. Vor rund drei Wochen waren eine 62-jährige und ein 42-jähriger mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen und gestürzt. Die Frau verstarb nun.

Die 62-jährige Radfahrerin, die sich bei einem Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Radfahrer in Pempelfort am Morgen des 20. Juni schwer verletzte, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstorben. Bei dem Unfall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Düsseldorfer Klinik gebracht werden musste.

Der 42-jährige erlitt leichte Verletzungen. Laut den Ermittlungen verließ der 42-Jährige auf seinem Fahrrad eine Ausfahrt an der Freiligrathstraße. Hierbei beachtete er die 62-Jährige nicht. Die Frau war auf der Freiligrathstraße aus Richtung Inselstraße kommend unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß und beide Beteiligten stürzten zu Boden.

