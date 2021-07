Protest von Klima-Aktivisten vor NRW-Zentrale der CDU

Etwa zehn Aktivisten von Extinction Rebellion protestierten am Freitag vor der CDU NRW an der Wasserstraße in Düsseldorf.

Klimaschutz-Organisation Extinction Rebellion wirft den Christdemokraten Jahrzehnte lange Versäumnisse in der Klimapolitik und Korruption vor.

Düsseldorf. Zehn Aktivisten der Klimaschutz-Organisation Extinction Rebellion haben am Freitag Mittag die Zentrale der CDU NRW und der Düsseldorfer CDU an der Wasserstraße im Stadtteil Unterbilk blockiert. Gleichzeitig hängten sie ein Palakt vor dem Haus auf, brachten der CDU ein großen K für das Logo und schlugen süffisant einen neuen Parteinamen vor: „Korrupte Demokratische Union?“ „Klimarettende Demokratische Union?“

Warum der CDU die „K-Frage“ gestellt wird

„Extinction Rebellion stellt damit an die CDU die K-Frage“, so Caroline Lösgen, Aktivistin bei Extinction Rebellion. „K steht hierbei nicht nur für Kanzlerschaft, sondern auch für Klimakrise, Klimaschutz, Korruption und Kriminalität in Umweltfragen.“ Die Bürger hätten Angst, dass zukünftige Generationen die Kosten zur Bewältigung der Klimakrise nicht tragen können, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Die „KDU“ habe jahrzehntelang wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel verschleppt und Geschenke zu Gunsten der Großindustrie gemacht: „Je länger die Politik nicht handelt, um so größer werden nicht nur die Gefahren durch die Klimakrise, sondern auch die Kosten und Einschränkungen für jeden Einzelnen von uns.“

„CDU-Politik geprägt von Korruption“

Extinction Rebellion fordert ein sofortiges wirksames Handeln zur Bewältigung der Klimakrise und erhebt schwere Vorwürfe. „Die bisherige Politik der CDU hat gezeigt, dass diese geprägt ist von Korruption, Unwahrheiten und Unwirksamkeit“, so Caroline Lösgen. „Jüngste Beispiele hierfür sind die großzügigen Geschenke an RWE für den Braunkohleausstieg, die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 oder de Schließung der Stabsstelle für Umweltkriminalität.“

Die Polizei war nicht im Einsatz. da die Demo im öffentlichen Raum stattfand, wurde sie offenbar von der CDU nicht eingeschaltet. gömi

