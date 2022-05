Projekt „Sicherheit in Düsseldorfer Innenstadt“ gestartet

Düsseldorf. Projekt von Stadt und Polizei soll an Wochenenden zwischen Hauptbahnhof und Rheinufer für mehr Sicherheit sorgen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat es sich nicht nehmen lassen, das gemeinsam von der Stadt Düsseldorf und der Polizei entwickelte Konzept zur Verbesserung der Sicherheit in der Innenstadt am Mittwoch gemeinsam mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zu präsentieren. Düsseldorfs Stadtoberhaupt machte darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine ganz neue Maßnahme handelt, sondern um einen Schulterschluss zwischen Stadt und Polizei sowie des Landes, damit das Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ spürbare Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität in Düsseldorfs Innenstadt zeitigt. Es geht vor allem um die Gruppen von jungen Männern aus den umliegenden Städten, die am Wochenende nach Düsseldorf kommen, um zu provozieren, zu pöbeln und andere Menschen zu beleidigen.

Zunahme an Gewalt hat sich verzehnfacht

„Die Zunahme an Gewalt gegen Ordnungskräfte hat sich in den letzten zehn Jahren versechsfacht“, erklärte Stephan Keller. Unter der Projektleitung des ehemaligen Leitenden Polizeidirektors Harald Wilke sollen die Maßnahmen koordiniert und von einer zentralen Anlaufstelle am Rheinufer 8 gesteuert werden. Dieses Projekt ist für eine Laufzeit von einem halben Jahr geplant und wird wissenschaftlich von der Fachhochschule der Polizei begleitet, um die Wirkungsweise zu überprüfen und eventuell gegensteuern oder verfeinern zu können.

Innenminister Herbert Reul (links), daneben OB Stephan Keller, am Mittwoch Nachmittag. Foto: Norbert Krings

Herbert Reul sprach von einer besonderen Bedeutung für dieses Projekt, einerseits, weil es ergebnisoffen ist, um Antworten zu finden und eventuell das Projekt auf andere Städte des Landes auszuweiten. „Menschen kommen nicht mehr so gerne in die Innenstadt, weil sie den Aufenthalt als zu unsicher empfinden. Dass diese Gruppen junger Männer so etwas bewirken können, dürfen wir nicht akzeptieren“, sagte Reul. Alkohol und Drogen sind genauso wie Waffen ein Teil des Problems, aber auch der fehlende Respekt sei immer wieder zu beobachten. Die wissenschaftliche Auswertung des Projekts ist sehr wichtig, damit wir am Ende der Herbstferien sehen, wie wir weiter machen müssen.“

Auch Streetworker sind unterwegs

Der innerstädtische Raum, um die denen es geht, erstreckt sich vom Rheinufer bis zum Hauptbahnhof. Die Maßnahmen umfassen unter anderem stärkere Kontrollen, was Sauberkeit, die Überprüfung von Waffen und den Alkoholkonsum angeht. Es werden Streetworker unterwegs sein, mehr Jugendschutzkontrollen durchgeführt werden, und die bedarfsgerechte Anlaufstelle am Rheinufer wird vor allem an den Wochenenden und vor den Feiertagen ab 17 Uhr besetzt sein.

Die Kosten werden zum größten Teil von der Stadt aus laufenden Budgets getragen, es sei denn, es muss extrem nachgesteuert werden. An eine Aufstockung von Polizeipersonal ist nicht gedacht – allerdings an mehr Präsenz im Stadtbild, weil auch die Zahl der zusätzlichen Kräfte vom städtischen Ordnungsdienst, die Keller im OB-Wahlkampf versprochen hatte, fast die geplante Soll-Stärke von 150 Beamten und Beamtinnen erreicht habe.

