Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf. Ein Pkw hatte offenbar beim Abbiegen einen Motorroller übersehen: Die Polizei sucht Zeugen eines Unfall an Montagmorgen in Düsseldorf-Bilk.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen (7.35 Uhr) in Bilk ereignet hat. Ein Pkw hatte offenbar beim Abbiegen einen Motorroller übersehen, dessen Fahrer daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 20-jährige Mann aus Düsseldorf mit seinem Motorroller auf der Mecumstraße stadtauswärts unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei links neben ihm ein schwarzer Kleinwagen gefahren. Kurz vor der Kreuzung Mecumstraße/Fruchtstraße sei der unbekannte Fahrer dann auf die rechte Spur gewechselt, um nach rechts in die Fruchtstraße einzubiegen. Der 20-Jährige musste dadurch stark abbremsen und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugen des Unfalls und Personen, die Angaben zum Pkw-Fahrer machen können, sollen sich unter 0211-870-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Düsseldorf wenden.

