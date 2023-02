Polizei klärt Einbruchsserie im Düsseldorfer Norden

Düsseldorf. Ein 44-Jähriger soll für ein Dutzend Einbrüche in Rath und Mörsenbroich verantwortlich sein. Der Mann musste bereits mehrere Haftstrafen verbüßen

Toller Fahndungserfolg für die Polizei: Ermittler des Einbruchkommissariats konnten nach mehreren beobachteten Einbruchsversuchen einen 44-Jährigen wohnungslosen Düsseldorfer festnehmen. Der „alte Bekannte“ könnte für ein Dutzend Einbrüche in den zurückliegenden Wochen im Düsseldorfer Norden verantwortlich sein, heißt es im Polizeibericht.

Verdächtiger seit mehr als 20 Jahren „aktiv“

In den vergangenen Wochen hatten die Beamten eine Häufung von Wohnungseinbrüchen in Rath und Mörsenbroich registriert. Schnell rückte der 44-Jährige, der in Tatortnähe eine feste Anlaufadresse hat, in den Fokus der Ermittlungen. Der Verdacht wurde laut Angaben der Polizei so konkret, das er am vergangenen Donnerstag kurzfristig observiert wurde. Allein an dem Tag soll er sich verdächtig an über zehn Hauseingangstüren zu schaffen gemacht haben. Laut Polizeibericht soll er in zwei Fällen sogar versucht haben, tatsächlich Wohnungstüren aufzuhebeln. Unmittelbar danach haben die Ermittler den Mann festgenommen. Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen konnten Einbruchwerkzeuge sichergestellt werden.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann seit mehr als 20 Jahren in Düsseldorf „aktiv“ ist und in der Vergangenheit mehrere Haftstrafen verbüßen musste. Seit Freitag sitzt er nun in Untersuchungshaft.

