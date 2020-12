Polizei jagt Einbrecher mit Hubschrauber und Hunden

Düsseldorf. Spektakuläre Verfolgungsjagd nach Einbruch in Düsseldorf-Ludenberg: Die Täter flüchteten zunächst mit einem Pkw und später zu Fuß in den Wald.

Mit der Festnahme eines 26-jährigen polizeibekannten Einbrechers endete Donnerstagabend eine intensive Fahndung der Düsseldorfer und Mettmanner Polizei. An dem Einsatz waren auch ein Hubschrauber und Diensthunde beteiligt.

Nach Vollbremsung zu Fuß in den Wald geflüchtet

Laut Polizeibericht war es schon dunkel, als Zeugen am späten Nachmittag einen Einbruch in einem Haus an der Bergischen Landstraße in Ludenberg bemerkt hatten. Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Golf in Richtung Mettmann. Streifenwagen fahndeten sowohl am Tatort, als auch auf den Ausfallstraßen. Kurze Zeit später tauchte der Wagen an der Auffahrt zur A 3 in Richtung Köln auf. Die Funkstreife nahm die Verfolgung auf. Verstärkungskräfte wurden angefordert. Schließlich fuhr der Fluchtwagen auf den Parkplatz Stindertal, dann wieder auf den Beschleunigungsstreifen der A 3 und machte eine Vollbremsung. Die Türen des Golf sprangen auf, beide Insassen flüchteten zu Fuß in den angrenzenden Wald. Während einer der Täter entkommen konnte, wurde der 26-Jährige schließlich gefasst.

Der VW Golf mit Zulassung aus Herne wurde sichergestellt. Im Fahrzeug wurde weiteres Diebesgut (Schmuck, Uhren und Handys) gefunden. Zudem fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, Taschenlampen, Handschuhe, Desinfektionstücher und Walki-Talkis. Der Tatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt. Ob der Mann noch für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.