Düsseldorf. Eine Serie von Pkw-Aufbrüchen im Raum Düsseldorf scheint aufgeklärt. Nach intensiven Ermittlungen nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Polizei Düsseldorf ertappt Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte am vergangenen Montag (27. Januar) ein Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen werden. Dem polizeibekannten Düsseldorfer Intensivtäter sowie seinem flüchtigen Mittäter werden zahlreiche Aufbruchstaten vorgeworfen.

Seit Anfang Dezember 2019 kam es in Düsseldorf und in umliegenden Gemeinden und Städten zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen mit der immer gleichen Masche. Taxifahrer wurden durch fingierte Anrufe zu Adressen bestellt, bei denen sie das Taxi verlassen und zu Fuß über einen Weg zur eigentlichen Haustür gelangen mussten. Den kurzen Moment der Abwesenheit der Fahrer nutzten die Täter aus und stahlen die oft im Auto zurückgelassenen Geldbörsen.

Polizei observierte Verdächtige

In Zeugenaussagen tauchen immer wieder ein Mercedes mit Kölner Kennzeichen sowie sich ähnelnde Personenbeschreibungen auf. Die Polizei konnte dem Fahrzeug dann zwei polizeibekannte und bereits verurteilte Straftäter als Nutzer zuordnen. Die beiden wurden in ihrem Mercedes am Montag in Monheim aufgespürt und observiert. Verdächtige Zwischenstopps an geparkten Fahrzeugen stellten sich im Nachgang als vollendete Pkw-Aufbrüche heraus.

Bei dem folgenden Zugriff flüchteten die beiden Insassen zu Fuß, unter anderem über eine dichtbefahrene sechsspurige Ausfallstraße. Letztlich konnte ein 31-jähriger Marokkaner aus Düsseldorf festgenommen werden. Seinem Mittäter gelang die Flucht.

Täter bereits polizeibekannt

Der Festgenommene hat bereits eine Vielzahl an ähnlichen Taten sowie mehrere Wohnungseinbrüche begangen. Der vorverurteilte und derzeit unter Bewährung stehende Intensivtäter wurde am Dienstag dem Richter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Mittäter sowie weiteren Taten dauern an. (red)