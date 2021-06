Polizei Düsseldorf entdeckt Drogenlabor bei Familienvater

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei hat ein Drogenlabor bei einem zweifachen Familienvater entdeckt. Neben „hochpreisigem Equipment“ lag Kinderspielzeug.

Die Düsseldorfer Polizei hat am Freitagmorgen (8 Uhr) ein großes „Drogenlabor“ in einem Schuppen im Stadtteil Eller entdeckt. Dieser Ermittlungserfolg, den die Behörde erst am Montagnachmittag bekannt gab, sei das Ergebnis einer Durchsuchung der Beamten des Rauschgiftkommissariats. Ein 33 Jahre alter Vater zweier Kinder steht nun in Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit „hochpreisigem Equipment“ und dem Einsatz von Butangas Cannabis „aufkonzentriert“ zu haben, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann sei offenbar nicht bewusst gewesen, wie gefährlich diese speziellen Aufbereitungen für sich selbst und andere Unbeteiligte waren.

70 Butangaskartuschen zum Cannabis „aufpimpen“

Mit einem Durchsuchungsbeschluss waren die Beamten am Freitagmorgen in die Wohnung des 33-Jährigen an der Posener Straße gekommen. Die Ermittler fanden in einem dazugehörigen Schuppen ein Drogenlabor, welches mit hochpreisigem Equipment ausgestattet war. Neben Kinderspielzeug kamen die 70 bereits entleerte Butangaskartuschen zum Vorschein. Weiterhin fanden die Beamten sieben Kilogramm Marihuana, etwa 300 abgeerntete Wurzeln von Cannabispflanzen und eine professionell betriebene Cannabisplantage mit etwa hundert abgeernteten Pflanzen.

„Aufgrund der Auffindesituation“, wie die Polizei schreibt, wurde auch das Jugendamt informiert.

