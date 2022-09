Podiumsdiskussion mit Karl-Josef Laumann in Düsseldorf

Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, diskutiert am 22. September bei einer Podiumsdiskussion in der Mayerschen-Filiale an der Königsallee. Das Thema sind aktuelle Probleme, die Krankenhäuser betreffen – und Lösungsansätze.

Düsseldorf. NRZ lädt zur Buchvorstellung von „So krank ist das Krankenhaus“ mit dem Autoren ein. Anschließend: Diskussion mit dem NRW-Gesundheitsminister.

Der Mediziner und Krankenhausmanager Professor Jochen A. Werner stellt am Donnerstag, 22. September, um 12 Uhr sein neues Buch „So krank ist das Krankenhaus“ in der Mayerschen-Filiale an der Königsallee vor. Im Buch des Klartext-Verlages zeigt Werner Lösungsansätze zu mehr Menschlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit in der Medizin. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist für eine Podiumsdiskussion ebenfalls zu Gast. Tobias Blasius, der NRW-Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe, moderiert die Veranstaltung.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf