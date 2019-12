Pfarrer Andreas Kleinschmidt spürt den Geist der Weihnacht

Besonders zu Weihnachten fragen viele Menschen „nach letzter Sinnorientierung für ihr Leben“, beobachtet Andreas Kleinschmidt, 70. Er ist evangelischer Pfarrer „im tätigen Ruhestand“, zuhause in Hubbelrath und schreibt gerne Gedichte. Als NRZ-Leser schickte er unserer Redaktion zur Weihnachtszeit schon einige Texte. Seine Gedichte befassen sich zum Beispiel mit Natureindrücken, Geschichtlichem – und auch mit seinem Glauben.

Andreas Kleinschmidt stammt aus Wuppertal, studierte Theologie in Marburg und war bis vor zehn Jahren Gemeindepfarrer in Radevormwald. Dann wurde er pensioniert und zog mit seiner Frau nach Düsseldorf, „weil uns die Stadt Düsseldorf und ihr kulturelles Angebot sehr gut gefallen.“

Die NRZ sprach mit ihm.

Wie entstehen Ihre Gedichte, was inspiriert Sie zum Schreiben?

Andreas Kleinschmidt: Meine Gedichte entstehen aus dem Bedürfnis heraus, äußere Eindrücke innerlich, das heißt emotional und gedanklich zu verarbeiten – und sie dabei in eine ihnen angemessene Form und Ordnung zu bringen. Ich muss einfach – wie viele andere Menschen auch – noch einmal über etwas „nach-denken“. Dieses Wort sagt ja schon, dass man sich, nachdem man etwas erlebt hat, darüber noch einmal Gedanken macht. Dazu kommt auch noch die eigene Phantasie, die angeregt wird. Für diesen Prozess ist für mich das Spazierengehen in der Natur sehr hilfreich, man kommt äußerlich und dadurch auch innerlich besser voran.

Sie sind pensionierter Pfarrer. Was war, was ist Ihre Motivation für diesen Beruf?

In meinem Beruf war ich ja ständig mit dem Abfassen von Texten, besonders von Predigten, beschäftigt. Pfarrer bin ich hauptsächlich geworden, weil ich anderen Menschen helfen wollte, ich wollte ihnen in Wort und Tat die Liebe Gottes nahe bringen. Die Wortverkündigung des Evangeliums war mir ebenso wichtig wie die Umsetzung des Glaubens in die Tat, zum Beispiel die Betreuung von diakonischen Einrichtungen wie Diakoniestation, Seniorenheimen und Kindergärten.

Sind Sie noch seelsorgerisch tätig?

Neben meinem schriftstellerischen Tun bin ich noch in Predigtdiensten, Gruppen und Kreisen tätig. Dabei erlebe ich immer wieder, wie bereichernd der Austausch miteinander ist: Hier können Freude und Humor, aber auch gegenseitiges Korrektiv praktische Lebenshilfe sein. Es ist einfach besser, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben, einander aufmerksam und teilnahmsvoll zuzuhören. Das versuche ich immer auch in persönlichen Einzelgesprächen. So können gute und schwere Erfahrungen, auch Verdrängtes und seelische Verletzungen „mit-geteilt“ und damit auch mitgetragen und besser verarbeitet werden. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, so heißt es in der Geschichte von der Schöpfung des Menschen in der Bibel. Dieses Wissen lässt ja auch am Heiligen Abend wieder viele Menschen in die Kirchen strömen.

In Ihren Gedichten klingen vereinzelt auch Glaubenszweifel an. Wie lässt sich umgehen mit diesen Bedenken?

Ich weiß, dass nur Gott selbst einen Menschen von seiner Existenz überzeugen kann. Mich hat er überzeugt durch Worte, die ich im Neuen Testament las, sie waren mir plötzlich wahrer und näher als alles andere. Dabei bleibt der Glaube auch immer angefochtener Glaube, deshalb habe ich auch angesichts der Nöte in dieser Welt zwar keine Zweifel, aber offene Fragen an Gott: Angesichts von Krieg, Terrorismus, Klimawandel, Umweltkatastrophen, den schweren persönlichen Schicksalen vieler Menschen. Als in diesem Jahr meine Mutter im Alter von 98 Jahren an Altersschwäche starb, war dies ein schwerer Abschied, aber doch nach einem langen erfüllten Leben auch einer in Dankbarkeit. Als ich dagegen die Nachricht vom Tod eines jüngeren Menschen bekam, der nach schwerer Krankheit mitten aus dem Leben gerissen wurde, hatte ich schon Fragen nach dem Sinn eines solchen Schicksals. Wie kann Gott das zulassen? Aber dann hilft der Glaube: Wir bleiben auch im Tod geborgen in der Hand des lebendigen Gottes. Offenbar mutet Gott uns auch zu, mit offenen Fragen zu leben, aber er gibt uns auch seinen Mut, seine Kraft dazu, auch das erfahre ich.

Wenn Sie es auf den Punkt bringen sollten: Was gibt Ihrem Leben Sinn?

Ich kann Ihnen sagen, wer meinem Leben Sinn gibt: Jesus Christus. Deshalb ist mir ja auch Weihnachten so wichtig: Es soll in dieser Welt nicht alles so bleiben, wie es ist. Gott fängt an, unser Leben heil zu machen. Deshalb sendet er uns den Heiland, Jesus Christus, seinen Sohn. Er legt ihn in eine Krippe, lässt ihn für uns am Kreuz sterben. Seit seiner Auferstehung schenkt Gott jedem Menschen, der an ihn glaubt und seine Liebe annimmt, ewiges Leben.