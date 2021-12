Omikron-Fälle verdoppeln sich in Düsseldorf alle drei Tage

Düsseldorf. Das Thema Omikron beherrscht derzeit die Diskussion rund um das Thema Pandemie. Die beste Reaktion: sich impfen lassen.

Alle drei Tage verdoppelt sich die Anzahl der Omikron-Fälle auch in Düsseldorf. In der Landeshauptstadt gibt es bislang 167 Fälle der Virusvariante Omikron (B.1.1.529); von diesen wurden 51 Fälle über eine Gesamtgenomsequenzierung jeweils im Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der Heinrich-Heine-Universität und im Institut für Virologie des Uniklinikums oder durch die Medizinischen Laboratorien bestätigt. Für die verbleibenden 116 Fälle liegt bislang eine positive Typisierungs-PCR vor, eine Sequenzierung wurde eingeleitet.

Wie viele Patienten mit der Variante Omikron im Krankenhaus sind, ist noch ungeklärt

Die Zahl der Neuinfektionen liegt derzeit bei 205, die 7-Tage-Inzidenz bei 234,6. Der höchste Inzidenz-Wert ist in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen zu verzeichnen und liegt dort bei 569,6. In Krankenhäusern befinden sich derzeit 140 Corona-Patienten, 43 davon liegen auf der Intensivstation. Die Lage in den Krankenhäusern ist weiter angespannt: Wie viele Omikron-Fälle darunter sind, konnte bislang nicht ermittelt werden, heißt es auf NRZ-Anfrage. 2500 Menschen sind derzeit in Düsseldorf mit Corona infiziert, 4500 befinden sich in Quarantäne.

Dankeschön der Oberbürgermeisters

Weiterhin gibt es in der Stadt 498 Teststellen, die zwischen Weihnachten und Neujahr ihr Angebot aufrechterhalten. Das Impfzentrum ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags sogar von 8 bis 22 Uhr. Nur an Heiligabend, am ersten Feiertag, an Silvester, Neujahr und den Sonntagen ist es geschlossen. Für Kinder, deren Impfung wegen des Aufklärungsgesprächs angemeldet werden muss, sind noch 670 Termine zu buchen.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen dankte OB Stephan Keller allen Helfern beim Impfen, an den Teststellen und im Gesundheitsamt für ihre Arbeit.

