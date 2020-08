Olaf Scholz bekommt Zustimmung aus Düsseldorf

Düsseldorf. Olaf Scholz wurde von der SPD als Kanzlerkandidat nominiert. Die Düsseldorfer SPD-Politiker finden diese Entscheidung gut.

„Scholz hat als Vizekanzler und Finanzminister das Land wie kein anderer durch die Corona-Pandemie getragen“, kommentiert der Bundestagsabgeordnete und Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus die Nominierung von Olaf Scholz als möglicher Kanzlerkandidat der SPD. „Er hat als Mensch an der Stelle gewonnen.“ Höhen und Tiefen habe Scholz in seiner Partei durchgemacht, aber: „Er ist mittlerweile so stark mit seiner Arbeit in der Partei angekommen, dass ich denke, es wird ein überzeugendes Ergebnis.“

„Er hat gezeigt, dass er handeln kann“

Markus Weske: „Olaf Scholz ist wahnsinnig fleißig.“ Foto: SPD

Auch der Düsseldorfer Landtagsabgeordneter Markus Herbert Weske, der noch etwas abwarten möchte, bevor er sein Urteil zu dieser Nominierung bildet, hat über Scholz’ Leistung in den turbulenten letzten Monaten nur Gutes zu sagen: „Er ist wahnsinnig fleißig. Er hat gezeigt, dass er handeln kann.“

Sogar die Meinung der Parteijugend, die ihm gegenüber in der Vergangenheit oft kritisch gegenüberstand, konnte Scholz wohl zu seinen Gunsten ändern. Die Jusos freuen sich jedenfalls schon, mit einem Kanzlerkandidaten Scholz „die CDU wieder auf die Oppositionsbank zu setzen“, gibt die Vorsitzende Julia Uhlig die Position der Düsseldorfer Juso wieder.

„Richtig und konsequent“

„Die Entscheidung, Scholz zu nominieren, war richtig und konsequent“, sagt Karl-Heinz Krems, stellvertretender Vorsitzender der SPD in Düsseldorf, „Ich gehe davon aus, dass die Partei geschlossen hinter seiner Kandidatur stehen wird.“ Kein kleiner Faktor bei diesem Enthusiasmus scheint zu sein, dass Scholz mit einer Abkehr von der Koalitionspolitik der SPD in den letzten Jahren verbunden wird: „Ich freue mich, dass mit Scholz jemand als Kandidat nominiert wurde, der schon klar gemacht hat, dass er keine neue Große Koalition möchte“, so Krems.