Ohne Helm unterwegs: Radfahrer nach Sturz in Spezialklinik

Düsseldorf Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Düsseldorf schwer gestürzt. Laut Polizei trug er keinen Helm und fiel auf den Kopf.

Bei einem Fahrradunfall am Dienstagmorgen (8.45 Uhr) in Düsseldorf-Golzheim wurde ein 61-jähriger Radfahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste.

Ursache war wohl Eisglätte

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 61-jährige Mann den kombinierten Rad- und Fußweg parallel zum Kennedydamm entlang gefahren. In Höhe der Schwannstraße stürzte er möglicherweise aufgrund von Eisglätte, fiel auf den Kopf und verlor das Bewusstsein.

Nachdem er vor Ort behandelt wurde, transportierte ihn der Notarzt zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug der Mann keinen Helm.