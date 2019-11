OB Geisel: „Ich bin nicht der Kim-Il Sung von Düsseldorf“

Oberbürgermeister Thomas Geisel verteidigt sich gegen die massive Kritik, der er auch für seine Maßnahmen für die Verkehrswende zunehmend ausgesetzt ist. Derweil feuert die CDU gegen das Konzept für die Clara-Schumann-Musikschule, obwohl der zuständige Kulturdezernent Hans-Georg Lohe ein CDU-Parteibuch hat. Und die Grünen bemängeln Geisels Umweltpolitik, obwohl Umweltdezernentin Helga Stulgies eine Grüne ist. Geisel betont die Eigenständigkeit der Dezernenten, seine Kritiker werfen ihm Alleingänge vor.

Kritiker sollen den Dialog suchen

„Wir sind zwar eine Verwaltung, aber für die Umwelt ist nun mal Frau Stulgies zuständig und für Kultur der Herr Lohe“, erinnerte Thomas Geisel. „Man personalisiert die Kritik ja immer gerne auf mich. Das ist übliches Wahlkampf-Geklapper. Aber ich möchte nicht, dass die Bürger denken, hier würde nur ein Mann entscheiden“, sagte der Oberbürgermeister. „Ich bin ja nicht der Kim Il-Sung von Düsseldorf. In der Verwaltung gibt es nicht nur Vasallen“, so Geisel zur NRZ. „Es ist ja schon rein physisch nicht möglich für mich, alles alleine zu entscheiden. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen vertraue ich meinen Dezernenten und der Verwaltung“, erklärte der OB. Seine Kritiker sollten auch mal den Dialog mit der Verwaltung suchen, forderte Geisel. „Soweit ich weiß, ist Frau Stulgies immer bei den Fraktionstreffen der Grünen und Herr Lohe bei denen der CDU.“ Da könne so etwas angesprochen werden, schließt Thomas Geisel.

Der OB hat das letzte Wort

„Am Ende entscheidet immer der Oberbürgermeister“, sagte dagegen Grünen-Fraktionschef Norbert Czerwinski. „Die Dezernenten können zwar widersprechen, aber sie müssen später immer noch mit dem OB zusammenarbeiten. Frau Stulgies hat dem Oberbürgermeister eine Vorlage eingereicht, in der stand, wie viel Geld sie 2020 für ihr Dezernat braucht, um die Klimaziele zu erreichen“, so Czerwinski. „Die Vorlage hat der OB verändert.“

Bürgermeister und CDU-Ratsherr Friedrich Conzen bemängelte derweil die Alleingänge des Oberbürgermeisters: „Es ist manchmal so, dass die Dezernenten sich wundern, was da im Alleingang entschieden wird. Sie werden oft einfach nicht gefragt“, berichtete Conzen. „Es gibt eine geschlossene Verwaltungsmeinung. Meinen Informationen nach haben die Dezernenten einfach nicht das Recht, dem Oberbürgermeister öffentlich zu widersprechen“, so Conzen. „Nur die Kämmerin hat in Sachen Finanzen ein Veto-Recht. So ein öffentlicher Widerspruch würde aber natürlich zu einem Zerwürfnis führen. Das wäre ein schlechtes Signal aus der Verwaltung, wenn ein solcher Streit öffentlich ausgetragen würde.“

Hohe Unsachlichkeit im Diskurs

SPD-Fraktionsvize Martin Volkenrath springt seinem Oberbürgermeister zur Seite: „Herr Geisel hat als OB eine Doppelrolle inne. Er ist einerseits Verwaltungschef und somit Vorgesetzter der Dezernenten, ist andererseits aber auch politischer Repräsentant. Die Dezernenten ernennt nicht er, die werden vom Rat gewählt“, erläuterte Volkenrath. „Einige Dezernenten kommen aus der politischen Opposition, andere von Koalitionspartnern. Wir sind dabei immer bemüht, politisch möglichst harmonisch zusammenzuarbeiten“, so der Fraktionsvize.

„Ich bin auch nicht immer glücklich damit, wie es in einzelnen Bereichen gelaufen ist, aber wenn man sich anschaut, wie gerade die CDU das Thema Musikschule auf dem Goldtablett durch die Stadt trägt und da mit hoher Unsachlichkeit vorgeht, dann wünsche ich mir mehr Ruhe, Sachlichkeit und Fachlichkeit“, betonte Volkenrath. „Dass sich die Parteien in ihrer Kritik aber auf den politischen Repräsentanten konzentrieren, ist klar. Und gerade im anstehenden Wahlkampf rücken formale Bereiche und Zuständigkeiten beiseite“, so Volkenrath. „Da wird dann der Punkt gesucht, wo man am besten angreifen kann. Aber die Fraktionen müssen sich auch mal an die eigene politische Nase packen.“