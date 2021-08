Nur wenige Fortuna-Fans nutzten Impfangebot vor dem Spiel

Düsseldorf. Am Burgplatz und an der Arena ließen sich am Samstag in Düsseldorf nur 53 Personen impfen. Stadt setzt dennoch auf mobile Impfteams.

Fußballfans konnten sich am Samstag vor dem Stadionbesuch gegen das Coronavirus impfen lassen. Beim Heimspiel-Auftakt von Fortuna Düsseldorf in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga stand ein mobiles Impfteam unterhalb des Südeingangs vor der Merkur Spiel-Arena. Angesprochen werden sollten die 1000 nicht geimpften, aber negativ getesteten Stadionbesucher sowie Anwohner und Beschäftigte.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Feuerwehr-Chef David von der Lieth und Thomas Röttgermann, Vorstandsvorsitzender der Fortuna Düsseldorf, machten vor Ort auf das Impfmobil aufmerksam.„Wir unterbreiten mit unserem Impfmobil ein niedrigschwelliges Angebot, das Interessierte mit ihrem Freizeitvergnügen verbinden können“, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Zwar ist die große Mehrheit der heute anwesenden Fußballfans bereits vollständig geimpft, aber wir wenden uns gezielt an all diejenigen, die bisher noch kein Impfangebot wahrgenommen haben. Jede Impfung zählt, denn jede Immunisierung bringt uns auf unserem Weg weiter, die Pandemie hinter uns zu lassen.“ Über den Tag verteilt – das Impfmobil war vormittags noch auf dem Burgplatz – 53 Menschen impfen lassen, so eine Stadtsprecherin.

Impfen ohne Termin

Das mobile Impfteam ergänzt das bestehende Impfangebot der Stadt und ist täglich an verschiedenen, gut zugänglichen Orten in den Stadtteilen in Betrieb. Verimpft werden vor allem die Vakzine von Biontech und Johnson und Johnson. Die Stadt hat auch sonst ihr Impfangebot weiter ausgeweitet. So steht nicht nur das Impfzentrum in der Arena an den Öffnungstagen (Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag) auch ohne Termin für Interessierte zur Verfügung, sondern auch weitere dezentrale Impfstellen wurden eingerichtet. Dazu gehören die Impfstellen am Hauptbahnhof, im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee sowie ab heute die Impfstelle im Flughafen, Terminal A, Ankunftsebene. Alle drei haben täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. (KG)

Das mobile Impfteam wird jeweils zwischen 10 bis 19 Uhr an folgenden Orten stehen: Heute in Rath, Einkaufszentrum In den Diken; 3. August: Oberbilker Markt; 4. August: Unterbacher See; 5. August: Apolloplatz und 6. August: Schadowplatz

