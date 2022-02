Foto: OH

Klartext Partnerschaft mit Moskau auf Eis: Nur so ist es richtig

NRZ-Redakteur Götz Middeldorf über die auf Eis gelegte Städtepartnerschaft mit Moskau.

Der brutale Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat längst Düsseldorf erreicht. Düsseldorfer gehen auf die Straße, zeigen Putin und seiner Diktatur die rote Karte. Das ist gut und richtig so, auch wenn es den Putin-Verstehern am äußerstem rechten und am äußersten linken Rand nicht passt.

Genauso gut und richtig ist, dass Düsseldorf die Partnerschaft mit Moskau auf Eis gelegt hat. Warum, hat Oberbürgermeister Stephan Keller seinem Moskauer Amtskollegen geschrieben. Vielleicht hilft das ein wenig (mit den anderen Sanktionen), die Russen zum nachdenken über ihr niederträchtiges Handeln zu bewegen.

Wer Kellers Schritt für falsch hält, der liegt falsch. Seit Wochen haben wir erlebt, wie Russlands Präsident mit seiner Macht-Clique die Welt belogen, betrogen und getäuscht hat. Soll man da noch mit Moskaus Stadtspitze eine Partnerschaft pflegen? Mit Politikern einer Stadt, in der Tausende festgenommen wurden, nur weil sie friedlich gegen den Krieg Russlands demonstriert haben?