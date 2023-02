Novum in Düsseldorf: Dezernent soll abgewählt werden

Düsseldorf. Die SPD-Fraktion in Düsseldorf zählt die Stadtspitze an: „OB Keller ist mit seiner Personalpolitik gescheitert.“

Die Spatzen haben es schon länger vom Rathausdach gepfiffen. Am Montagabend kam dann die offizielle Mitteilung aus dem Presseamt: Die Fraktionen von CDU, Grüne, SPD, FDP und OB Stephan Keller haben einen Antrag auf Abwahl von Michael Rauterkus gestellt, dem Beigeordneten für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfrist von sechs Wochen wird der Rat dann wie berichtet erst in seiner Sitzung im April über den Antrag entscheiden. Rauterkus ist erst seit etwas mehr als anderthalb Jahren in dieser Position tätig und eigentlich auf acht Jahre gewählt. Für ein vorzeitiges Ende seiner Arbeit von Rauterkus wäre dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat notwendig, die als sicher gilt. Die Abwahl eines Dezernenten ist gleichwohl ein bisher nie dagewesener Vorgang.

Die Erwartungen nicht erfüllt

Rauterkus soll dem Vernehmen nach die hohen Erwartungen an seine Arbeit nie erfüllt haben. Aus dem Rathaus war immer wieder zu hören, dass dort von einer klaren und zielgerichteten Digitalstrategie nicht die Rede sein könne. Diese weiterzuentwickeln, galt jedoch von Beginn als eine Kernaufgabe des Beigeordneten.

Für die SPD-Fraktion liegt die Verantwortung in der Personalie allein bei der Stadtspitze. „Dass ausgerechnet der Oberbürgermeister den Fraktionen des Rates die Abwahl eines seiner Beigeordneten vorschlägt, ist ein einzigartiger Vorgang in Düsseldorf“, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Die SPD-Fraktion teile aber die Kritik an der Arbeit des Beigeordneten und ist „sicher, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Interesse der Stadt nicht gegeben sind“.

Für die Neubesetzung hat die CDU wieder das Vorschlagsrecht

Rauterkus (49) war im Juli 2021 aus Nettetal nach Düsseldorf gewechselt. Dass er aus einer deutlich kleineren Stadt kam, galt nicht als problematisch – im Umfeld heißt es, der promovierte Chemiker habe gute Referenzen gehabt, nicht zuletzt war er in Hamburg als Fachamtsleiter im Umweltministerium tätig.

Für die Neubesetzung der frei werdenden Stelle wird nun wiederum die CDU das Vorschlagsrecht haben. „Wir können nur hoffen, dass es der CDU und dem OB dieses Mal gelingt, eine Person zu finden, die den großen Herausforderungen gewachsen ist“, so die Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion, Marina Spillner und Markus Raub.

