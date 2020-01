Airbnb und Co.: Viel Luft für Wohnraumschutz in Düsseldorf

Im Kampf gegen Wohnraummangel fordert Oberbürgermeister Thomas Geisel eine Meldepflicht für Ferienwohnungsportale wie Airbnb. In einem Gastbeitrag für die Montagsausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ spricht sich Geisel für eine Auskunftspflicht der Plattformbetreiber gegenüber den Kommunen aus, wie oft und für welchen Zeitraum eine bestimmte Wohnung vermittelt wurde. Nur dann werde es möglich sein, „mit vertretbarem Aufwand der Zweckentfremdung von Wohnraum Einhalt zu gebieten“, schreibt der SPD-Politiker.

Wohnraumschutzsatzung seit August 2019

Es gibt zwar in Düsseldorf eine sogenannte „Wohnraumschutzsatzung“ – diese wurde im August 2019 vom Rat verabschiedet – dennoch gibt es Luft nach oben. Mit dieser Satzung kann zwar eine Zweckentfremdung des Wohnraumes mit Bußgeld geahndet werden, dennoch basiert diese aus einer Mischung aus Hoffnung und Meldung durch andere Bürger, die sich über die gewerbliche Vermietung beschweren. Zudem können Bürger um eine Genehmigung bei der Stadt bitten.

Denn nicht immer hat die Stadt mit Airbnb ein Problem. „Wenn man kurz in Urlaub fährt und dann seine Wohnung vermietet, ist das in Ordnung. Oder wenn man mal länger auf Dienstreise ist“, so Hans-Jochem Witzke, der Vorsitzende des Mietervereins Düsseldorf. Da habe keiner was dagegen und diese Wohnungen werden auch nicht dem Markt entzogen. Bei allen anderen Gründen sei das aber „nicht hinnehmbar“.

Meldepflicht schafft „bessere Kontrollmöglichkeiten“

Für Matthias Herz (SPD), stellv. Vorsitzender im Wohnungsausschuss, sind Geisels Forderungen nicht neu und als „ergänzender Schritt zur Satzung“ zu sehen. Mit einer Meldepflicht würde eine bessere Kontrollmöglichkeit geschaffen. Dafür müsse die Landesregierung jedoch eine Grundlage schaffen. Die Kommune allein kann das nicht.

Das Land verweise jedoch auf die Kommunen, so Hans-Jochem Witzke. Laut Land sähe die Zweckentfremdungssatzung vor, einzelne Haus- und Wohnungseigentümer, die gewerblich vermieten, registrieren zu lassen. „Das dürfte aber schwierig sein, weil es sich um einige 100 handelt“, so Witzke, der da das Land NRW in der Pflicht sieht. Er verweist dabei auch nochmal auf den bayerischen Landtag, der alles andere als zimperlich bei diesem Thema ist. Dort drohen bei Zweckentfremdung von Wohnungen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.

Dörrenbächer: „OB scheint sich der Verantwortung entziehen zu wollen“

Johannes Dörrenbächer vom Bündnis für bezahlbaren Wohnung hat das Gefühl, dass sich der OB aus der Verantwortung ziehen will. Er sieht in der von Witzke zitierten Zweckentfremdungssatzung bereits Meldepotenzial. Eine Meldepflicht, wie sie Geisel fordert, sei zwar „nicht schlecht, die Stadt hat aber auch Verantwortung“. Ein großes Problem sei jedoch, dass Personal fehle. „Es braucht dafür Leute mit Begehungsrecht, Menschen, die Bußgelder ausstellen usw.“ Ohne sei es schwierig, das zu bekämpfen.

Ordnungsverfahren Bisherige Fälle der Zweckentfremdung Seit Ende Oktober sind bei der Stadt einige Anzeigen von Bürgern zu zweckentfremdeten Wohnraum eingegangen. In 150 Fällen gab es laut Wohnungsamt Beratungen, in 20 Fällen wurde ein Ordnungsverfahren eingeleitet, 60 mal ein Genehmigungsverfahren. Bisher wurden keine Bußgelder verhangen. (kg)

Uwe Warnecke (Grüne), Vorsitzender des Wohnungsausschusses, begrüßt hingegen Geisels Forderung und sieht darin auch eine Arbeitserleichterung für das Wohnungsamt. Dennoch dürfe die Forderung nicht nur vom OB kommen, sondern von mehr Kommunen. Dann sei das Land eher gewillt, neue Regelungen aufzustellen, so Warnecke. Gleichzeitig sieht er auch einen steuerlichen Hintergrund – durch die Meldepflicht kann eine mögliche Steuerhinterziehung verhindert werden.

Der Düsseldorfer Linken-Fraktionschef Lutz Pfundner ist ebenfalls dafür die Meldepflicht explizit in die Satzung mit aufzunehmen, sieht dort jedoch auch ein Versäumnis der Ampel. Gleichzeitig sei die Meldepflicht schon teilweise aus der Satzung herauszulesen. „Man braucht eine Genehmigung für Airbnb. Wer die nicht hat, handelt illegal.“