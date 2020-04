In Dsseldorf sind bisher 24 Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

Corona-Virus Noch 219 Corona-Infizierte in Düsseldorf

Mit Stand Mittwoch, 29. April, um 17 Uhr wurde seit dem 3. März bei 1029 Düsseldorfern eine Infektion mit dem Corona-Virus diagnostiziert. Davon werden 46 in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf Intensivstationen. 219 Menschen sind aktuell noch infiziert. 24 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 786 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind inzwischen genesen. Etwa 190 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

51 Abstriche wurden am Mittwoch, 29. April, bis 17 Uhr im Diagnostikzentrum vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden am Mittwoch bis 17 Uhr 76 Abstriche genommen. Dazu kommen fünf weitere Abstriche durch den mobilen Service.

397 Anrufe bei der Düsseldorfer Corona-Hotline

Beim Corona-Info unter 0211/8996090 sind am Mittwoch, 29. April, bis 16 Uhr insgesamt 397 Anrufe eingegangen. Seit dem 2. April ist dort ein sogenannter Phonebot im Einsatz, der automatisch generierte Antworten gibt. Danach wurden am Mittwoch noch 225 Anrufe durchgestellt, von denen alle angenommen und mündlich beantwortet wurden, was einer Erreichbarkeitsquote von 100 Prozent entspricht.