Nicht chancenlos

Die erste Frage, die aufploppt: Hat Stefan Engstfeld überhaupt Chancen, sich bei der Oberbürgermeisterwahl gegen Thomas Geisel durchzusetzen? Gegenfrage: Warum denn nicht!? Der Grüne aus dem NRW-Landtag, der vor wenigen Tagen 50 Jahre jung wurde, ist ebenso nahbar wie der aktuelle SPD-Rathauschef, in Düsseldorf bestens vernetzt und hat mit seiner Ehefrau und Ex-Geisel-Sprecherin Kerstin Jäckel-Engstfeld eine wohl perfekte Beraterin an seiner Seite.

Und die grüne Politik komm derzeit auch und vor allem in Düsseldorf gut an. Bei der Europawahl im gerade erst abgelaufenen Jahr wurden die Grünen stärkste Partei in der Stadt, noch knapp vor der CDU. Der Klimaschutz und die Mobilitätswende sind Themen, die auch im Jahr der Kommunalwahl die Menschen in der Landeshauptstadt beschäftigen und bewegen werden.

Rund ums Rathaus wurde bereits darüber gesprochen, dass die anderen potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten – Mona Neubaur, Miriam Koch oder Norbert Czerwinski – ja nicht wollten und Stefan Engstfeld nicht der OB-Wunschkandidat der Grünen gewesen sein soll. Er ist auch kein gelernter Kommunalpolitiker. Aber er kann ja einer werden.