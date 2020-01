Düsseldorf. Das Video mit den internationalen Grüßen von Oberbürgermeister Thomas Geisel wurde am Mittwoch in den sozialen Netzwerken hochgeladen.

Neujahrsgrüße von Düsseldorfs OB Geisel in 17 Sprachen

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat zum Neujahrstag ein Video mit internationalen Neujahrsgrüßen veröffentlicht. Das Video wurde am Mittwoch in den sozialen Netzwerken hochgeladen und gleichzeitig an die Vertreter und Kontaktpersonen der ausländischen Gemeinschaften in der Landeshauptstadt verschickt.

In seiner Botschaft wünscht der Oberbürgermeister ein frohes neues Jahr in 17 Sprachen: Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Arabisch, Farsi, Polnisch, Ungarisch, Kroatisch, Türkisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch und Serbisch.

Das Video ist zu finden auf Youtube unter dem Link https://youtu.be/6xQhVAIdZBI