Neues Großbündnis in Düsseldorf macht Stadtspitze Druck

Düsseldorf. Linkes Düsseldorf-Bündnis fordert mehr soziale Gerechtigkeit und will Druck auf die Stadtspitze verstärken. Aktionen vor Landtagswahl geplant.

Braucht Düsseldorf ein weiteres linkes Bündnis? Ja. „Denn die Pandemie hat uns deutlich gezeigt, wie fragil unsere Gesellschaft ist, wie gefährdet unsere Gesundheit, aber auch die wirtschaftliche Situation und der soziale Zusammenhalt“, sagt Sigrid Wolf. Die Düsseldorfer DGB-Vorsitzende hat sich zahlreiche Partner – Sozialverbände, Gewerkschaftsgruppen und Initiativen – mit ins Boot geholt, zusammen bildet man nun das „Düsseldorfer Bündnis für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch!“

Satzung gegen Zweckentfremdung, aber null Personal

Wolfgang Sieffert, der die Altstadt-Armenküche betreut und sich bereits im „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ engagiert, ist einer der Sprecher des neuen Verbundes. Er will sich dafür einsetzen, dass der Druck auf die Stadt nicht nachlässt, etwa beim Thema Zweckentfremdung von Wohnraum. „Wir haben da eine Satzung verabschiedet, die mehrere hundert Wohnungen betrifft, die aber niemand von städtischer Seite überprüft, weil es null Personal dafür gibt“, so Sieffert.

In Düsseldorf – diese Zahlen sind bekannt – fehlen derzeit 44.000 Sozialwohnungen. Für Claus Nesemann, Geschäftsführer des Mietervereins, ist das ein Unding. Er fordert zudem aus dem neuen Bündnis heraus, dass die Mietpreisbremse von Verwaltungsseite endlich „ordnungsrechtlich betrachtet wird“. Der durchschnittliche Preis bei Wiedervermietungen läge derzeit bei 11,09 Euro pro Quadratmeter. Dies beinhalte, dass oft gegen die Mietpreisbremse verstoßen werde. „Das ist eine Tatsache, die wir nicht hinnehmen können“, so Nesemann.

Kritik am „Stückweit unseriösen“ Haushaltsetat

Und auch die Etatverabschiedung in der Haushaltssitzung des Stadtrates vergangene Woche hallt weiter nach. „Es wird investiert, das begrüßen wir, aber am Ende gibt es dennoch zu wenig für den Bau von Kitas und Schulen sowie für die Verkehrsinfrastruktur“, sagt Uwe Foullong. Und dann, so der stellvertretende Verdi-Bezirksleiter weiter, „ist von Einsparungen in Höhe von 104 Millionen Euro die Rede, die aber nicht näher beziffert werden“, das sei dann schon ein Stückweit unseriös. Foullong spricht für das gesamte neue Düsseldorf-Bündnis, wenn er fordert, Düsseldorf müsse klar die Einnahmenseite stärken. „Wir brauchen eine höhere Besteuerung für Top-Verdiener, für extrem Reiche und für die ertragsstarken Unternehmen. Natürlich kann eine Kommune das nicht selbst bestimmen, aber sie kann bei der Landesregierung Druck machen.“

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen

Das Düsseldorfer „Bündnis für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch!“ ist offen und jederzeit bereit, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Bisherige Unterzeichner sind Attac, Awo, DGB-Stadtverband, das „Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus“, Altstadt-Armenküche, Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, GEW Bildung und Erziehung, IG BAU, IGBCE, IG Metall, KAB, NGG Düsseldorf-Wuppertal, Naturfreunde Düsseldorf, Mieterverein, Paritätischer Wohlfahrtsverband Düsseldorf, SoVD-Kreisverband, Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper.

„Ich bin stolz darauf, dass wir ein solches Bündnis ins Leben gerufen haben“, sagt DGB-Vorsitzende Wolf und kündigt konkrete Aktionen fürs kommende Jahr an. Die Bündnispartner werden sich ab sofort regelmäßig treffen und in Klausur gehen. Spätestens im Vorfeld der Landtagswahl werden wir dann unsere Positionen deutlich machen, vor allem auch den Kandidaten der Parteien gegenüber, so Wolf.

