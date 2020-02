Hilden. Die Firma Brüninghaus & Drissner will auf ihrem alten Gelände an der Itterstraße Wohnungen bauen lassen. Ein erster Entwurf stieß auf Zustimmung.

Neubauten an Itterstraße: Hildener Politik begrüßt Entwurf

Brüninghaus und Drissner ist Spezialist für Umformtechnik und ein gefragter Lieferant für viele bekannte Autohersteller. Vor einigen Jahren hat das alte Hildener Familienunternehmen (1889 gegründet) eine neue Produktionsstätte an der Heinrich-Hertz-Straße errichtet. Jetzt planen die Eigentümer, den alten Sitz an der Itterstraße aufzugeben und den Betrieb komplett an die Heinrich-Hertz-/Siemensstraße im Hildener Westen zu verlagern.

Neubauten: Stadt Hilden formuliert ihre Vorgaben

Finanziert werden könnte das durch den Verkauf des alten Fabrikgeländes und eine Bebauung mit Wohnungen. Dafür möchten die Eigentümer ein Investorenauswahlverfahren durchführen, um einen erfahrenen Partner zu finden. Erst danach soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Deshalb war es für die Stadt wichtig, bereits jetzt ihre städtebaulichen Vorgaben zu formulieren.

Das haben die Stadtverordneten im Stadtentwicklungsplan getan. Architekt Christof Gemeiner aus Hilden hat im Auftrag von Brüninghaus & Drissner einen städtebaulichen Entwurf vorgelegt, der als Diskussionsgrundlage dient. Er stieß bei der politischen Mehrheit auf viel Zustimmung.

Das hat auch damit zu tun, dass der Investor von sich aus anbietet, 30 Prozent der Wohnflächen als öffentlich geförderten Wohnraum zu errichten – und damit eine politische Vorgabe erfüllt. Längs der Itterstraße ist keine geschlossene Blockbebauung geplant, sondern vier freistehende Gebäude. Auch das kam bei den meisten Politikern gut an.

Düsseldorf Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Das Vorhaben ist eine Riesenchance für die Stadtentwicklung, sind sich Rat und Verwaltung einig. Das Areal ist rund 10.000 Quadratmeter groß und zum großen Teil bebaut. Es wird wiederverwertet, für Wohnungen recycelt. Das ist ein Idealfall, weil Freiflächen geschont werden. Das neue Wohn-Quartier liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt und vom S-Bahnhof Hilden entfernt. Durch das geplante Vorhaben wird das ganze Wohngebiet zwischen der Neustraße und der Benrather Straße aufgewertet und positiv verändert.

Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse (jeweils plus Staffelgeschoss) wird auf maximal vier begrenzt. Damit fügen sich die Neubauten in die Umgebungsbebauung ein, waren sich die Stadtverordneten einig. Im Entwurf werden vier Vollgeschosse (plus Staffelgeschoss) nur an der Itter- und an der Neustraße erreicht. Im Innenbereich sinkt die Höhe auf drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss.

Begrünte Flachdächer und Solaranlagen

Auf Antrag der CDU wird die maximale Bruttogeschossfläche von 16.370 Quadratmeter (im Entwurf) auf 14.000 Quadratmeter reduziert. „Das bedeutet mindestens ein Geschoss weniger“, schätzt Lutz Groll vom Planungsamt. Die maximale Bruttogeschossfläche sei ein „Steuer-Instrument“, mit der die Stadt den städtebaulichen Rahmen vorgeben könne. Größe, Zuschnitt und Anordnung der Wohnungen (der Entwurf ging von rund 150 Einheiten aus) sei Sache des Investors.

Flachdächer müssen zwingend begrünt, Satteldächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden: Auch das geben die Vertreter der Bürgerschaft dem Investor auf. Beides ist dem Klimawandel geschuldet.

Im Entwurf von Christof Gemeiner sind insgesamt acht Gebäude geplant. Im Innenbereich sind ein Spielplatz und Gemeinschaftsflächen vorgesehen. Die Stellplätze werden in einer Tiefgarage mit zwei Zufahrten untergebracht. Die Zufahrt zur Tiefgarage und zu den hinteren Gebäuden (Privatstraße) könnte in Höhe der heutigen Firmenzufahrt liegen. Das neue Wohnquartier ist zum Stadtpark hin offen gestaltet.