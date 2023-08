Polizeibericht Nach Unfallflucht in Düsseldorf-Hubbelrath: Fahrer ermittelt

Düsseldorf. Nach dem Crash eines Daimler-Geländewagens führten Zeugenhinweise zur Wohnanschrift eines 24-Jährigen. Polizei zog dessen Führerschein ein.

Nach der Unfallflucht am Montagmorgen in Hubbelrath hat die Polizei den möglichen Beschuldigten ermittelt und Beweismittel sichergestellt. Nachdem sich aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise auf einen 24-jährigen Mann aus Düsseldorf, der aus der Gegend um Hubbelrath stammt, ergeben hatten, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss und ermittelten an der Wohnanschrift. Laut Polizeibericht wurden unter anderem die Oberbekleidung und Schuhe des Verdächtigen sicher gestellt. Zusätzlich wurde der Führerschein des 24-Jährigen eingezoge

Wagen landete neben einem Pool

Am Montagmorgen war eine Daimler-Geländewagen an der Bergischen Landstraße von der Fahrbahn abgekommen, hatte eine Hecke durchbrochen und war neben einem Pool stehen geblieben. Der Fahrer war danach geflüchtet. Der entstandene Schaden allein in dem betroffenen Garten wird derzeit auf etwa 6000 Euro geschätzt.

https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/gelaendewagen-landet-neben-pool-polizei-sucht-den-fahrer-id239304181.html

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf