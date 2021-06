Nach Unfall in Düsseldorf: Mann attackiert Rettungskräfte

Düsseldorf. Ein Mann war zuvor von seiner Freundin über einen Verkehrsunfall informiert wurde. Auch auf den mutmaßlichen Verursacher schlug der Mann ein.

Im Rahmen eines Rettungseinsatzes bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag an der Frankfurter Straße in Garath attackierte ein unbeteiligter 29-Jähriger den mutmaßlichen Unfallverursacher und Rettungskräfte mit Fäusten und Tritten. Es gab Verletzte. Das teilte die Polizei mit.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 42-Jähriger an der Frankfurter Straße von dem Gelände einer Tankstelle nach links in Richtung Münchener Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Pkw einer 33-jährigen Düsseldorferin. Durch den Zusammenprall wurden die 33-Jährige als auch ihre beiden Beifahrerinnen leicht verletzt und noch vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Der 42-jährige Verursacher blieb zunächst unverletzt.

Frau informierte ihren Lebensgefährten

Wie sich herausstellte, hatte die 33-Jährige zwischenzeitlich ihren 29-jährigen Lebensgefährten telefonisch benachrichtigt. Dieser eilte sogleich in seinem Pkw zur Unfallstelle und folgte dabei verkehrswidrig einem weiteren Rettungswagen durch die Rettungsgasse. An der Unfallstelle griff der aggressive Mann sofort den auf dem Boden sitzenden 42-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten an. Letzterer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Auch auf die Rettungskräfte, die gerade die Lebensgefährtin und ihre Mitfahrerinnen versorgen wollten, ging der 29-Jährige mit Fäusten an. Die Rettungskräfte und ein Zeuge mussten den renitenten Mann bis zum Eintreffen der Polizei davon abhalten, weiterhin auf den am Boden liegenden 42-Jährigen einzuschlagen. Dabei wurden die beiden eingesetzten Rettungssanitäter ebenfalls leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der 29-Jährige wird nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte rechnen müssen. (KG)

