Mit Navi und 1,7 Promille: Mann fährt auf E-Scooter über A57

Mit dem E-Scooter über die Autobahn: Das kostete einen Düsseldorfer am Samstag in Köln den Führerschein (Symbolbild).

Köln. In Köln ist ein Düsseldorfer am Samstagmorgen vom richtigen Heimweg abgekommen. Der alkoholisierte Mann fuhr mit dem E-Scooter – über die A57.

Ein Düsseldorfer hat am frühen Samstagmorgen das falsche Fahrzeug für den Heimweg benutzt: Anstatt mit der Bahn fuhr der alkoholisierte Mann mit dem E-Scooter in Richtung Heimat – und bei Köln-Bickendorf auf die A57. Zwei Autofahrer stoppten den 34-Jährigen, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Gegen 5.30 Uhr war der Düsseldorfer am Samstagmorgen mit knapp 1,7 Promille auf die A57 aufgefahren – seine Navigation auf dem Smartphone hatte ihn auf diesen Weg gebracht. Auf dem Seitenstreifen in Richtung Kreuz Köln-Nord beziehungsweise Neuss kam der Düsseldorfer jedoch nicht weit, zwei Autofahrer stoppten ihn.

Mit E-Scooter auf A57 in Köln – Polizei nimmt Führerschein ab

Auf der Autobahnwache nahm eine Streife dann eine Blutprobe und dem 34-Jährigen seinen Führerschein ab. (Red)

Oft gelesene Blaulicht-Texte aus NRW finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf