Düsseldorf. Bei der Kommunalwahl 2020 werden so viele Parteien in Düsseldorf antreten wie noch nie. Einige rechnen sich große Chancen aus. Eine Übersicht.

Diese Mini-Parteien treten in Düsseldorf zur Kommunalwahl an

Bei der Kommunalwahl am 13. September werden für den Stadtrat so viele Parteien wie noch nie antreten. Neben den etablierten Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke unter anderem Volt, Die Partei, die Deutsche Sportpartei und Tierschützer. Hier ein Überblick:

Diese Parteien wollen den etablierten Stimmen klauen

Freie Wähler: Die 2004 gegründete Wählergemeinschaft ist bei der Wahl 2009 mit zwei Mandaten in den Stadtrat eingezogen, bei der letzten Wahl 2014 schaffte es Comicha El Fassi in den Rat. Die Freien Wähler haben durch den von der AfD gewechselten Ulrich Wlecke inzwischen ein zweites Ratsmandat und bilden mit Claudia Krüger, die 2009 für die Tierschutzpartei in den Rat kam, die Fraktion Tierschutz/Freie Wähler. Bei der Wahl am 13. September werden alle 41 Wahlkreise von den Freien Wählern besetzt, zusätzlich schicken sie für alle zehn Bezirksvertretungen Kandidaten ins Rennen. „Und wir werden einen adäquaten OB-Kandidaten präsentieren“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Torsten Lemmer. Im März werden die Kandidaten aufgestellt.



Bei der Wahl 2014 hat für die Tierschutzpartei Claudia Krüger ein Ratsmandat erzielt. Foto: Tierschutz Freie Wähler

AfD: Die Rechtspopulisten wollen in allen 41 Wahlkreisen mit Kandidaten antreten. Die AfD holte 2009 mit 2,9 Prozent zwei Mandate, wovon eins später zu den Freien Wähler wechselte. Nach NRZ-Informationen gibt es Spannungen zwischen dem einzigen AfD-Rastmitglied Uta Opelt und der Mehrheit des AfD-Kreisvorstandes wegen rechter Positionen. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Knut Wesselmann wird nach NRZ-Informationen OB-Kandidat und Spitzenkandidat für den Rat.



Piraten: Sie müssen 41 Kandidaten zusammen bekommen, um flächendeckend antreten zu können. Das könnte problematisch werden bei weniger als zehn Mitglieder bei den Versammlungen. Bei der Europawahl holten sie 0,66 Prozent. Der bisherige Ratsherr Frank Grenda ist optimistisch, „komplett antreten“ zu können in allen Wahlbezirken. Kandidaten werden nach Karneval aufstellt. Natürlich würde er mehr Mandate begrüßen, da jedoch so viele Kleinstparteien dabei sein werden, „macht es das schwierig“.



Frank Grenda ist der einzige Pirat im Stadtrat. Foto: Piraten

Tierschützer: Bei der Wahl 2014 hat für die Tierschutzpartei Claudia Krüger mit 1,5 ein Ratsmandat erzielt. Geplant ist, als „Aktion Partei für Tierschutz“ in allen 41 Wahlkreisen anzutreten. Ein Ratsmandat erwarten die Tierschützer. Bei der Europawahl haben in Düsseldorf die Tierschutzparteien zusammen 1,7 Prozent geholt. Zu den Bezirksvertretungs-Wahlen wollen die Tierschützer nicht antreten. Wer für die Tierschützer an der Spitze der Liste kandidiert ist noch offen.



Graue/Senioren: Ulrich Wlecke, für die Freien Wähler im Stadtrat, will seinen Hut in den Ring werfen und plant eine Liste, die in allen 41 Wahlkreisen Kandidaten aufstellen will. Wlecke war für die Grauen Panther bei der Europawahl Spitzenkandidat. Die Grauen holten dabei in Düsseldorf 0,4 Prozent. Für März ist die Aufstellungsversammlung geplant.



Migranten-/Ausländer-Liste: Nach NRZ-Informationen soll es eine Migrantenliste für die Kommunalwahl, oder aber ein Antreten des „Bündnis Innovation Gerechtigkeit“ (BIG). Das wurde 2010 gegründet und ist beispielsweise im Bonner Stadtrat. BIG holte bei der Europawahl in Düsseldorf 0,5 Prozent.



Republikaner: Die rechte Partei, die ihre Hochburg im Düsseldorfer Süden hat, wird mit Kandidaten in allen 41 Wahlbezirken antreten. Spitzenkandidat wird Rechtsanwalt André Maniera, der seit der letzten Wahl einziges Ratsmitglied der Reps ist, die bei der letzten Kommunalwahl 0,7 Prozent holten. Außerdem wollen die Reps im Stadtbezirk 10 mit BV-Kandidaten antreten.

Kommunalwahl So geht es in den Stadtrat Der Stadtrat hat 82 gewählte Mitglieder sowie zusätzlich den jeweiligen Oberbürgermeister. In Düsseldorf gibt es 41 Wahlkreise, für die die Parteien und Gruppen Kandidaten nominieren. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis ziehen direkt in den Stadtrat. Die anderen 41 Mandate werden über die jeweilige Reservelisten der Parteien und Gruppen vergeben. Eine 5 Prozent-Hürde wie bei der Bundes- und Landtagswahl gibt es bei der Ratswahl nicht. Um ein Mandat zu erringen, reichen etwa 0,6 Prozent der in Düsseldorf abgegeben Stimmen aus. Parteien und Gruppen, die nicht im Stadtrat, nicht im Bundestag oder einem Landtag vertreten sind, brauchen für jeden Wahlkreis-Kandidaten mindestens 20 Unterstützer-Unterschriften von in Düsseldorf lebenden Deutschen oder anderen EU-Bürgern, zusätzlich 100 Unterschriften für die Reserveliste. (gömi)







Deutsche Sportpartei: Die DSP will laut Michael Möller, Düsseldorfer Bundesvorsitzende der DSP, zur Kommunalwahl antreten. Müller war früher Mitglied bei CDU, Zentrum und Freien Wähler, war 2008 OB-Kandidat fürs Zentrum in Düsseldorf und ist als zweiter Nachrücker Mitglied der BV 7. Er wurde für die Freien Wähler gewählt, wechselte aber mit seinem Mandat zur Sportpartei. Mit der DSP möchte er in jedem Wahlkreis für den Stadtrat vertreten sein. Sorgenkind sei dabei aber Kaiserswerth. Gut aufgestellt sei man hingegen bei der Reserveliste. Die benötigten 100 Unterschriften habe man sogar um 20 überschritten, so Möller. Auch Direktkandidaten aufzustellen, sei nur noch eine Formalität. Grundsätzlich zeigt sich Möller optimistisch und spricht bei seiner Partei von einem „guten Zulauf“. Von der Ratswahl erhofft er sich „zwei bis drei Mandate“: „Wir sind da sehr selbstbewusst.“



Ulrich Wlecke, für die Freien Wähler im Stadtrat, will seinen Hut in den Ring werfen. Foto: OH

Die Partei: Haben bei der Europawahl mehr als 2 Prozent geholt in Düsseldorf. Bereits am 15. Dezember gab es für Düsseldorf eine Aufstellungsversammlung. Dabei konnten fast alle 41 Wahlbezirke mit Kandidaten besetzt werden. Wegen der neuen Einteilung der Wahlbezirke muss „Die Partei“ „wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen“, so Keno Schulte, stellv. NRW-Vorsitzender. Zudem wolle man bald die ersten Unterstützungsunterschriften für die Reserveliste sammeln. „Und in die Bezirksvertretungen wollen wir natürlich auch“, so Schulte.



ÖDP: Die Ökologisch-Demokratische Partei war bereits 2004 mit einer einzigen Kandidatur bei der Wahl vertreten. Die nächste Kommunalwahl soll ein „kompletter Neustart“ werden, so der stellvertretende Landesvorsitzende Herbert Einsiedler. Alle Wahlkreise zu besetzen, stellt die Partei jedoch vor Probleme. Ganz chancenlos seien sie jedoch nicht, so Einsiedler. Mit ihren wichtigen Themen Klima- und Umweltschutz konnte auch ein Mandat bei der Europawahl verteidigt werden.



Volt: Bei der Europawahl holte die Ende 2018 gegründete Partei in Düsseldorf starke 1,2 Prozent. Auch bei der Kommunalwahl möchte man angreifen und versuchen mit einem Direktkandidaten in jedem Wahlbezirk aufwarten zu können. Das sei jedoch bei 30 bis 35 festen Mitgliedern durchaus eine Herausforderung, so der Volt City Co-Lead Düsseldorf, Gottfried Panhaus. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass Ziel mindestens ein Ratsmitglied zu bekommen zu erreichen“, so Panhaus weiter.