Prostitution von Minderjährigen: Zwei Düsseldorfer in U-Haft

Düsseldorf. Zwei Männer aus Düsseldorf sollen Jungen als Sex-Objekte angeboten und mit Kokain auf Partys gefügig gemacht haben. Nun sitzen sie in U-Haft.

Die Düsseldorfer Polizei konnte bereits in der vergangenen Woche im Düsseldorfer Norden einen 20- und einen 26-Jährigen festnehmen. „Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, zwei minderjährige männliche Jugendliche dazu veranlasst zu haben, sich zu prostituieren“, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Das Ermittlungsverfahren ist angesiedelten bei der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW). Festgenommen wurden die Tatverdächtigen nach einer Durchsuchung ihrer Wohnung, in der gemeinsam lebten.

Einladung zu Luxus-Partys

Nach offiziellen Angaben besteht der Verdacht, dass die beiden Männer zu den Jungen Kontakt über soziale Medien aufgenommen und sie zu luxuriösen Partys eingeladen haben. „Auf diesen wurden die Minderjährigen mit Alkohol und Kokain konfrontiert“, so Polizei und Staatsanwaltschaft. „Ziel der Beschuldigten war es, die Minderjährigen der Prostitution zuzuführen und auch für sich selbst sexuell gefügig zu machen.“ Angaben zum Alter der Jungen wurden auf Nachfrage nicht gemacht. Auch mit weiteren Informationen halten sich die Behörden zurück.

Welche Rolle spielte das Schwulen-Portal Romeo.com?

Im Rahmen des Einsatzes in der vergangenen Woche konnten die beiden Beschuldigten, gegen die wegen der genannten Delikte im Vorfeld Haftbefehle erwirkt wurden, festgenommen. Außerdem wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt. Bei den Ermittlungen soll auch das Schwulen-Portal Romeo eine Rolle spielen, auf der unter anderem männliche Escorts ihren Service anbieten.

Derzeit befinden sich die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an, unter anderem sind noch Beweismittel auszuwerten und Vernehmungen durchzuführen.

Falsche Spekulationen in sozialen Medien

Seitens Staatsanwaltschaft und der Polizei wird darauf hingewiesen, dass in den sozialen Medien zu dem Sachverhalt vermehrt Spekulationen angestellt und Fehlinformationen verbreitet werden.

