Mehr als 3000 Kubikmeter Düsseldorfer Laub

Viele Laubbäume zeigen sich in leuchtenden Farben, ehe das Laub fällt. Mehr als 3000 Kubikmeter Laub werden in Düsseldorfs städtischen Anlagen jährlich zusammengekehrt.

Düsseldorf. In Düsseldorf machen die Stadtgärtner die städtischen Anlagen, Parks und Friedhöfe winterfest und bereiten sie schon aufs Frühjahr vor.

Mit dem Herbst starten die Arbeiten des Düsseldorfer Garten-, Friedhofs- und Forstamts, um die Grünanlagen auf den Winter vorzubereiten. Und so den Grundstein für eine blühende und grüne Stadt im kommenden Jahr zu legen. Die Stadtgärtner entfernen die Sommerbepflanzung, sammeln Laub, beschneiden Bäume und Gehölze und bereiten die Pflanzen, die die kalte Jahreszeit nicht überstehen würden, auf eine Überwinterung in den städtischen Gewächshäusern vor. Auch neue Blumenzwiebeln werden gesetzt.

Düsseldorfs Stadtgärtner kehren das Laub zusammen, benutzen dazu aber auch Laubbläser. Foto: Stadt / Gartenamt

Im Herbst zeigen sich viele Laubbäume in leuchtenden Gelb-, Orange- und Rottönen. Doch nach dem Farbenzauber bleiben die Blätter nicht lange an den Bäumen. Die Stadtgärtner kehren jährlich mehr als 3000 Kubikmeter Laub zusammen. Damit könnte ein halbes Fußballfeld gut einen Meter hoch mit Laub bedeckt werden.

60 fahrbare Laubbläser sind in Düsseldorf im Einsatz

Das Laub der zahlreichen Großbäume und Sträucher in den Parkanlagen wird von Rasenflächen und Wegen entfernt. Das ist auf den Wegen aus Sicherheitsgründen nötig sowie auf dem Rasen im Rahmen der Bestandspflege. Kleinere Flächen werden mithilfe von Besen und Rechen von Laub befreit. Auf größeren Flächen kommen rund 60 fahrbare Laubbläser und rund 135 Rücken- und Handlaubbläser sowie ein Laubsaugerwagen zum Einsatz, um die große Menge an Laub entfernen zu können. Der Großteil des Laubs wird kompostiert.

Laub kann auch den Boden schützen

Auf manchen Vegetationsflächen wird ein Teil des Laubes in Gehölzpflanzungen eingebracht oder bewusst liegen gelassen. Denn es schützt den Boden und bietet Tieren, wie zum Beispiel Igeln, ein Winterquartier. Daneben nutzt auch die städtische Baumschule einen Anteil der wertvollen Biomasse zum Mulchen.

Die Pflanzkübel, die nicht mit winterharten Gewächsen bestückt sind, werden zum Überwintern in die Gewächshäuser der Stadtgärtnerei gebracht. Darunter sind rund 240 Orangerie-Pflanzen aus dem Schlosspark Benrath, 30 Schmucklilien aus dem Nordpark und 24 Lorbeerkugeln aus dem Ehrenhof.

Neue Blumenzwiebeln

Damit die Frühlingsblüte in der Stadt auch im nächsten Jahr wieder prächtig ausfällt, setzen die Mitarbeiter des Gartenamts jetzt Zwiebeln in den Parkanlagen. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Schlosspark Benrath. Dort pflanzt das Gartenamt rund 28.000 Blumenzwiebeln. Außerdem werden in den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei im Winter Blumenzwiebeln vorgezogen, die zusammen mit der Frühjahrsbepflanzung in die Parkanlagen kommen.

