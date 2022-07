Die Abstellanlage für Lastenräder an der Halskestraße wird sehr gut angenommen.

Mobilität Mehr Abstellplätze für Lasten- und Fahrräder in Düsseldorf

Düsseldorf. In Düsseldorf wurden 2021 knapp 1000 Parkplätze für Drahtesel geschaffen. Auch Besitzende von Lastenräder profitieren. Und die Stadt plant mehr.

Die Zahl der Fahrradabstellplätze in Düsseldorf wächst immer weiter. Wie die Stadt mitteilt, sind seit Sommer 2018 mit der ins Leben gerufenen Initiative „Fahrradstellplätze für Düsseldorf“ bisher mehr als 3.670 neue Abstellmöglichkeiten durch das Amt für Verkehrsmanagement für Fahrräder geschaffen worden – 1.000 davon allein im vergangenen Jahr.

Neben dem Ausbau des Radhauptnetzes ist die Schaffung ausreichender Fahrradabstellmöglichkeiten elementarer Bestandteil der Fahrradförderung in Düsseldorf. „Dass rund 1.000 neue Abstellmöglichkeiten geschaffen worden sind, ist ein Schritt in die richtige Richtung“, betont Mobilitätsdezernent Jochen Kral. „Ein Großteil der realisierten Abstellanlagen wurde auf Bürgerwunsch errichtet.“

41 Abstellplätze für Lastenräder

Auch für Lastenräder werden von der Stadt immer mehr Abstellmöglichkeiten geschaffen. Nachdem das vom Stadtrat beschlossene erste Förderprogramm für Lastenräder im letzten Jahr mit fast 1.000 bewilligten Anträgen auf sehr gute Resonanz gestoßen ist, ergänzt die Stadt nun auch die Infrastruktur für Lastenräder. So wurden laut Angaben der Stadt bisher bereits 41 Abstellmöglichkeiten an elf Standorten geschaffen. Weitere seien bereits in Planung.

Eine im Juni durchgeführte Evaluation habe gezeigt, dass der Bedarf an Abstellanlagen in Düsseldorf auch weiterhin hoch ist. Im Zuge der Untersuchung wurden rund 90 Standorte betrachtet, darunter 44 neue Standorte. „Das Ergebnis ist eindeutig. Mit durchschnittlich rund 75 Prozent sind auch die neu geschaffenen Fahrradstellplätze fast komplett ausgelastet. An knapp 25 Standorten waren die Abstellanlagen bereits jetzt komplett voll oder sogar überbelegt“, berichtet Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. „Insofern wird die Initiative für mehr Fahrradabstellplätze fortgeführt.“

Gesamtstädtisches Konzept

Und der Ausbau geht weiter: Neben der Umsetzung von Einzelprojekten, die größtenteils aus Bürgerwünschen resultieren, werde aktuell im Rahmen des Mobilitätsplan D an einem gesamtstädtischen Parkraum-Managementkonzept gearbeitet, in dem auch die stadtweite Einrichtung von regulären Fahrradstellplätzen und Lastenradstellplätzen durchdacht und konzeptionell festgeschrieben werden soll, kündigt die Stadt an.

Weitere Informationen zum Thema Fahrrad-Parken in Düsseldorf gibt es online unter www.duesseldorf.de/radschlag/fahrrad-parken.

Vorschläge von Anwohnern für weitere Standorte von Fahrradabstellplätzen - auch im privaten Raum - werden vom Amt für Verkehrsmanagement gerne entgegengenommen. Ein Meldeformular für gewünschte Standorte steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.duesseldorf.de/formulare/fahrradstaender.html.

