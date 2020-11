Mega-Party am Düsseldorfer Rheinufer aufgelöst

Auch in Corona-Zeiten ein Tummelplatz für Altstadtgänger: Mitarbeiter des OSD bei einer Kontrolle auf der Treppe am Burgplatz im Juli.

Düsseldorf. Am Rande der Altstadt musste Samstagnacht durch Polizei und OSD eine Party aufgelöst werden, bei der Corona-Vorschriften missachtet wurden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, nach 22 Uhr, wandte der OSD sich wegen einer Situation am Rathausufer hilfesuchend an die Polizei. Der Grund: Eine etwa 150 Personen große Party am Rande der Altstadt. Die Corona-Schutzverordnung wurde dabei nicht beachtet. Neben einer Musikanlage hatten die ausgelassen tanzenden Partygänger Pyrotechnik dabei, die vereinzelt gezündet wurde.

Etwa 150 Platzverweise ausgesprochen

Nachdem die Einsatzkräfte der Polizei eingetroffen waren, lösten sie gemeinsam mit dem OSD die Veranstaltung mit Lautsprecherdurchsagen auf. Dabei habe eine aggressive Grundstimmung geherrscht, berichtet die Polizei. Die 150 ausgesprochenen Platzverweise konnten dennoch, so die Polizei weiter, ohne Zwischenfälle durchgesetzt werden. Die Party löste sich in kleinere Personengruppen auf, die sich in alle Richtungen verstreuten und nicht wiederkamen. Der OSD stellte die Musikanlage sicher. Polizei und OSD waren danach noch bis nach Mitternacht an der Freitreppe und in den Randbereichen der Altstadt präsent.