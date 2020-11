Corona: Maskenpflicht gilt ab Mittwoch in ganz Düsseldorf

Düsseldorf. In Düsseldorf gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet. Ausnahmen gelten in Wälder, Parkanlagen, Grünzüge und Friedhöfen.

Per Allgemeinverfügung hat die Stadt Düsseldorf am Dienstag zum Infektionsschutz eine Maskenpflicht nahezu für das gesamte Stadtgebiet angeordnet. Ausnahmen gelten lediglich für nicht bebaute Gegenden wie Grünlagen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, die Gehwege benutzen dürfen. Sie gilt ab Mittwoch, 4. November.

Wörtlich heißt es in der Verfügung der Stadt Düsseldorf: „Auf öffentlichen Straßen und Wegen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile von Düsseldorf ist eine Alltagsmaske zu tragen, sofern und solange nicht aufgrund von Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz objektiv ausgeschlossen ist, dass es zu Begegnungen mit anderen Personen kommen kann, bei denen ein Abstand von fünf Metern unterschritten wird. Diese Verpflichtung gilt für zu Fuß Gehende sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zur Benutzung des Gehwegs berechtigt oder verpflichtet sind, nicht aber für Radfahrende und Personen in Kraftfahrzeugen.“

Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für Wälder, Parkanlagen Grünzüge, städtische Kleingartenanlagen, Friedhöfe außerhalb von Beerdigungen, sonstige Flächen außerhalb des Bebauungszusammenhangs wie etwa die Rheinwiesen jeweils unterhalb der Deichkrone.

Folgende Parkanlagen sind von der Maskenpflicht ausgesetzt:

Alter Bilker Friedhof, Alter Gerresheimer Friedhof, Alter Golzheimer Friedhof, Belsenpark, Berti-Albrecht-Park, Elbroichpark, Floragarten, Hanielpark, Hofgarten, IHZ-Park, Kaiserteich/Schwanenspiegel, Lantz’scher Park, Maurice-Ravel-Park, Nordpark mit Japanischen Garten, Ökotop Heerdt, Ostpark, Rheinpark Bilk, Rheinpark Golzheim, Rheinpark Heerdt, Rheingärtchen, Schlosspark Benrath, Schlosspark Eller, Schlosspark Garath, Schlosspark Mickeln, Sonnenpark, Spee’scher Graben, Stadtwerkepark, Stadt-Natur-Park Flingern, Ständehauspark, Südpark/Volksgarten, WGZ-Park, Zoopark.

Folgende Grünanlagen/Grünzüge sind von der Pflicht ausgesetzt:

Grünweg Brückerbach, Grünweg entlang der Düssel, Grünweg Am Hackenbruch, Grünweg Wersten, Grünweg Further Straße, Grünweg Hassels, Grünweg Auf’m Wettsche/Scheitenweg, Grünweg Hellerhof, Grünweg Garath NW, Grünweg Nagelsweg, Grünweg Schwarzbachgraben, Grünweg Kittelbach, Grünweg Lichtenbroich, Grünweg Schorlemer Straße, Grünweg Unterrath, Grünweg Am Roten Haus, Grünweg Kalkumer Str., Grünweg Rather Korso, Grünweg Gurlittstraße/Feuerbachstraße, Grünweg Rath/Eller, Grünweg Am Quellenbusch, Grünweg Diepenstraße, Grünweg Heinrich-Könn-Straße, Grünweg St- Franziskus-Straße/Heideweg, Grünweg Hartwichstraße, Grünweg im Bereich der Uni, Grünweg Urdenbach.

Folgende Grünanlagen sind von der Maskenpflicht ausgesetzt:

A 44/Tunneldecke Mühlenbroich und Unterrath, Albertussee, Bürgerwiese Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße, Buschermühle, Ehrenhof, Freilichtbühne Räuscherweg, Karthäuserpark, Mahnmalachse, Mathildenstraße, Nachbarschaftspark Hackenbruch, Werstener Deckel, Wallanlagen Kaiserswerth.