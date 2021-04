Mann hängt unter Verkaufsanhänger fest

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf musste einen Senior unter einem Anhänger herausholen. Wie er dorthin gekommen ist, ist unklar.

Einen kuriosen Einsatz erlebten die Einsatzkräfte der Feuerwehr als Passanten gegen 8.22 Uhr den Notfall meldeten. Ein älterer Mann hing unter einem geparkten Verkaufsanhänger auf dem dortigen Kirmesplatz fest und konnte sich nicht mehr aus der Zwangslage befreien. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen hing der 84-jährige Mann zwischen einer Quertraverse am hinteren Unterbau des Tandemanhängers fest. Wie der Rentner unter das Fahrzeug kam, konnte vor Ort ebenso wenig geklärt werden wie wielange er darunter lag. (KG)