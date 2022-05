Machte das Presseamt der Stadt Düsseldorf CDU-Wahlkampf?

CDU-Parteifreunde unter sich (von links): Innenminister Herbert Reul, OB Keller, Ordnungsdezernent Zaum. Auch Landtagsabgeordnete der CDU nahmen an dem Pressetermin teil.

Düsseldorf. SPD ist verwundert über die Teilnahme von CDU-Landtagsabgeordneten bei einer städtischen Pressekonferenz mit NRW-Innenminister Reul (CDU).

Schwere Vorwürfe der Düsseldorfer SPD gegen die Pressestelle der Stadt Düsseldorf. Die Sozialdemokraten werfen ihr Wahlkampf für die CDU vor, das aber ist einem städtischen Amt verboten.

Termin wurde vom Kommunikationsamt organisiert

Bei einem vom Kommunikationsamt der Stadt organisierten Pressetermin am Mittwoch hat Oberbürgermeister Stefan Keller (CDU), zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Ordnungsdezernent Christian Zaum (CDU) städtische Maßnahmen zur Altstadtsicherheit dargestellt. Darüber hatte die NRZ berichtet.

Oberbürgermeister soll sofort aufklären

Was der SPD aber jetzt sauer aufstößt ist die Tatsache, dass auch CDU-Landtagsabgeordnete ebenfalls an der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung teilgenommen haben. „Ganz offensichtlich wurde hier von der Stadtverwaltung unerlaubt Wahlkampf für die CDU gemacht“, heißt es in einer Mitteilung von Günther Freitag, dem Geschäftsführer der Düsseldorfer SPD. „Wir erwarten vom Oberbürgermeister sofortige Aufklärung.“

Gestellt werden folgende Fragen von der SPD an den Oberbürgermeister:

•Warum organisiert ein städtisches Amt Wahlkampftermine?

•Warum waren CDU-Abgeordnete bei dem Termin anwesend?

•Wurden Abgeordnete anderer Parteien eingeladen? Wenn ja, welche?

•Warum werden längst angekündigte Maßnahmen zur Altstadtsicherheit gerade jetzt nochmal öffentlich präsentiert, anstatt sie endlich umzusetzen?

Öffentliche Stellen müssen neutral sein

„Oberbürgermeister Dr. Keller und die CDU sind in der Pflicht für Aufklärung zu sorgen“, so die SPD. „Die Bürger müssen erfahren, mit welchem Recht öffentliche Mittel für die parteipolitischen Aktivitäten der Union genutzt werden.“ Denn: Öffentliche Stellen sind rechtlich zur Neutralität verpflichtet. Das gilt ganz besonders zu Wahlkampfzeiten. Daher dürfen Kandidiere beispielsweise sechs Wochen vor der Wahl keine städtischen Einrichtungen wie Kitas oder Schulen besuchen.

