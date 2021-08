Lüftungsanlage im Düsseldorfer Restaurant brannte

38 Feuerwehrleute waren am Samstag beim Einsatz in dem Restaurant an der Worringer Straße.

Düsseldorf. Um kurz nach 11 Uhr erreichten die Feuerwehr mehrere Notrufe. Das Restaurant an der Worringer Straße ist nicht mehr nutzbar.

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Worringer Straße kam es am Samstag zu einem Brand in einem Restaurant. Um kurz nach 11 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Wenige Minuten erreichten die Einsatzkräfte das Restaurant, in dem eine Lüftungsanlage brannte. Außerhalb des Gebäudes schlugen die Flammen am Ende der Lüftungsanlage aus dem Lüftungsrohr heraus.

Die Flammen waren schnell unter Kontrolle gebracht, allerdings hatte sich der Brandrauch auf das komplette Restaurant ausgebreitet. Mit einem Hochleistungslüfter befreiten die Feuerwehrleute das Restaurant vom giftigen Qualm.

Durch das Feuer wurde eine Stromunterverteilung beschädigt. Die Strom- und Gasversorgung in dem Gebäude wurde abgestellt. Das Restaurant ist nicht nutzbar.

Nach zwei Stunden konnten die letzten der 38 Feuerwehrleute der Standorte Hüttenstraße, Münsterstraße und Posener Straße zu ihren Wachen zurückkehren.

