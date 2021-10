Lob für Laschet von Düsseldorfer CDU-Basis

Düsseldorf. Die angekündigte Neuaufstellung der Union stößt auf positive Reaktionen. Aber die Düsseldorfer Ortsverbände wollen die Probleme schnell klären.

An der Düsseldorfer Basis der CDU ist die Ankündigung von Parteichef Armin Laschet, die Partei neuaufzustellen, gut angekommen. Die Ortsverbände lobten auch die Erklärung des Kanzlerkandidaten, dass eine etwaige Jamaika-Koalition nicht an seiner Person scheitern solle.

Positiver Blick in die Zukunft der CDU

„Ich finde es sehr ehrenwert, dass er die Frage einer etwaigen Jamaika-Koalition nicht mit seiner Person verbindet“, sagt Andreas Auler, Vorsitzender des Ortsverbands Wittlaer/Kalkum. „Wir müssen jetzt schauen, wie die Ampel-Verhandlungen weitergehen. Aber Laschet ist weiterhin Vorsitzender. Wenn die Ampel zustande kommt und die CDU in die Opposition geht, dann müssen wir uns neu aufstellen.“

Für des Mörsenbroicher Ortsvorsitzenden Pavle Madzirov ist Laschets Erklärung ein konsequenter Schritt. „Wir gucken nicht zurück, sondern nach vorne. In NRW wurde die Nachfolge geregelt und in Berlin wird das bald auch geschehen“, so Madzirov. Er blicke positiv in die Zukunft.

Nachfolge wie in NRW

Auch Dagmar von Dahlen, Ortsvorsitzende in Eller hält es für eine „großartige Haltung, sich in den Dienst der Sache zu stellen und sich selbst zurückzunehmen. Ich finde nur diese Querschüsse aus der CSU bedauerlich“, fügt sie hinzu.

„Wenn er das so macht, wie angekündigt, dann ist das der Neuanfang. Wir sollten aber die Ampel-Sondierungen noch abwarten“, meint Ralf Klein, Vorsitzender in Friedrichstadt. „Dann wissen wir, ob Laschet Vorsitzender bleibt.“ Der Weg, der in NRW für die Nachfolge Laschets gefunden wurde, sei jedoch der richtige gewesen, so Klein.

Grabenkämpfe verhindern

Es sei einen Versuch wert, einen geordneten Übergang zu organisieren, betont Tim Weill, Ortsvorsitzender in Oberkassel. „Ich begrüße es, dass die Erkenntnis bei Laschet da ist, dass er als Vorsitzender nicht so weitermachen kann. Von der Zeitschiene her ist es aber in Ordnung, dass er bis zum Parteitag im Dezember bleiben möchte. Es ist eine komplizierte Lage und die Möglichkeit zu regieren, sollte man sich offen halten“, meint Weill. „Ein sofortiger Rückzug würde nur in Grabenkämpfen enden.“ So wie angekündigt, sei es ein guter Weg.

Mitglieder wollen entscheiden

„Ich finde es richtig, dass Laschet moderieren will“, sagt die scheidende Bundestagsabgeordnete und Ortsvorsitzende in Rath, Sylvia Pantel. „Das zeigt, dass er Konsequenzen aus seinem schlechten Wahlergebnis zieht. Es ist auch gut, dass er die Ortsverbände befragen will. Er hat verstanden, dass die Mitglieder über den Parteivorsitz entscheiden wollen“, sagt Pantel, die in einer Sitzung der CDU-Bundestagsfraktion bereits Ende August Laschets Rücktritt gefordert haben soll (NRZ berichtete). Die Zeit bis Dezember findet aber auch Pantel für ein geordnetes Verfahren, um einen neuen Vorsitzenden zu finden, nicht zu lang.

„Ich denke, dass das nach dem Wahlergebnis der richtige Ansatz ist. Es zeigt Größe und Anstand“, erklärt Birgit Schentek, Ortsvorsitzende in Unterrath-Ost/Lichtenbroich. „In NRW hat man mit Hendrick Wüst die richtige Entscheidung getroffen. Auf Bundesebene müssen wir jetzt sehen, wer da konkret in den Startlöchern steht. Ich würde mich aber freuen, wenn der Vorsitz dieses Mal in einem Mitgliederentscheid geregelt wird und nicht wieder durch Delegierte.“

Übergang noch in diesem Jahr

Es sei gut, dass Laschet nicht auf seine Position beharren würde, wenn es zu Koalitionsverhandlungen käme, findet auch Christian Rütz, Vorsitzender in Lierenfeld. „Die CDU kann sich jetzt keine endlose Zeit der Unklarheit erlauben. Sinnvoll wäre es, jetzt einen schnellen Übergangen wie in NRW zu finden“, sagt er. Der Nachfolger müsse aber jemand sein, der keine weiteren Lagerbildungen auslöst, betont Rütz. „Die Zeit bis Dezember ist in Ordnung. Aber es sollte noch in diesem Jahr geregelt werden.“