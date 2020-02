Leo Statz-Plakette an die „Toten Hosen“ verliehen

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Funkenartillerie Rot-Wiss ehrte in Erinnerung an den Gegner des Nazi-Regimes die Band für ihre Haltung.

Die Düsseldorfer Band „Die Toten Hosen“ ist am Donnerstag mit der Leo Statz-Plakette der Gesellschaft Düsseldorfer Funkenartillerie Rot-Wiss 1935 ausgezeichnet worden. „Damit ehren wir die Düsseldorfer Band für ihre Haltung gegen Faschismus, Rassismus und Diskriminierung sowie in Anerkennung und Würdigung ihrer Verdienste für Heimat und Brauchtum“, sagte Sigrid Viehmann, 1. Vorsitzende der Funkenartillerie Rot-Wiss.

Auszeichnung für Verdienst im heimatlichen Brauchtum

Seit 1958 verleiht die Funkenartillerie Rot-Wiss die Leo Statz-Plakette, um nach eigener Aussage den Namen eines großen Heimatfreundes nicht in Vergessenheit geraten zulassen und gleichzeitig Personen für ihre Verdienste im heimatlichen Brauchtum auszuzeichnen.

Leo Statz wurde am 17. Juli 1898 in Köln geboren. Mit 4 Jahren kam er nach Düsseldorf und war von früher Jugend an im Karneval tätig. Ab 1933 gehörte er dem Vorstand des Düsseldorfer Karnevals an und übernahm 1935 den Vorsitz des Karnevalsausschusses der Stadt Düsseldorf, in dem zu damaliger Zeit die Karnevals-, Schützen-, Heimat- und Künstlervereine zusammengeschlossen waren. Durch Äußerungen, die dem Regime nicht genehm waren, und nicht zuletzt durch sein Erfolgslied „Sei doch einmal nett zu mir“ (duze, duze, duze mich), das von vielen in Anspielung auf Mussolini als „Duce, Duce, Duce mich“ gesungen wurde, wurde er für die Nazis unbequem.

Zum Tode verurteilt und ermordet

Am 1. September 1943 wurde Statz nach mehrjähriger Verfolgung verhaftet und dreienhalb Wochen später vom Volksgerichtshof unter dessen Präsidenten Roland Freisler wegen „Zersetzungspropaganda“ zum Tode verurteilt. Am 1. November wurde das Urteil im Zuchthaus Brandenburg-Görden durch Enthauptung vollstreckt. Leo Statz wurde auf dem Düsseldorfer Südfriedhof auf Feld 27 an der Friedhofsmauer beigesetzt.

Verleihung im Leo-Statz-Berufskolleg

Die Funkenartillerie Rot-Wiss hat die Leo Statz-Plakette seit 1958 mehr als 50 Mal vergeben. Zu den Preisträgern gehören Wagenbauer Jacques Tilly, Ehren-Oberbürgermeisterin Marlies Smeets, Brauerei-Chef Peter König oder Hille Erwin. Die Laudatio auf die Toten Hosen hielt gestern Abend Ulrich Amedick, Geschäftsführer der Brauerei Frankenheim, der vor drei Jahren mit der Plakette ausgezeichnet wurde. Die Verleihung fand erstmals in dem nach Leo Statz benannten Berufskolleg in Unterbilk statt. Die Schüler hatten dafür ein Programm auf die Beine gestellt.