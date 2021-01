Lehrer unterschiedlich vorbereitet auf den Distanzunterricht

Düsseldorf Die GEW Düsseldorf hat Lehrer nach Ausstattung und Schulung für den Distanzunterricht befragt - und unterschiedliche Antworten bekommen.

Am Montag startet in Düsseldorf und NRW der Schulunterricht nach den Ferien wieder komplett digital. Die Entscheidung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, den Unterricht nicht mehr gleichzeitig in Präsenz- und Distanzform geben zu lassen, wie es noch im Dezember gehandhabt wurde, hatten Bildungsverbände begrüßt. Jedoch scheint die Ausstattung der Schulen für den digitalen Unterricht nicht ausreichend zu sein, wie eine Mitgliederbefragung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Düsseldorf ergab.

Der Stadtverband der GEW veröffentlichte am Freitag seine „ernüchternde Bestandsaufnahme“, in der Lehrer an weiterführenden Schulen in Düsseldorf befragt wurden, wie gut sie sich und ihre Schulen für den Distanzunterricht aufgestellt sehen. Dabei wurde gefragt, ob genügend Endgeräte für Lehrer und Schüler zur Verfügung stehen und ob das Personal entsprechend geschult wurde. „Die Lage an den Schulen stellt sich für uns nach einer Kurzumfrage unter unseren GEW-Kollegen folgendermaßen dar: ernst, aber nicht hoffnungslos“, teilt die Gewerkschaft mit.

Keine einheitliche Ausstattung von Lehrern in Düsseldorf

Besonders die Fragen nach Ausstattung und Schulung wurden recht unterschiedlich beantwortet. Die GEW präsentierte beispielhaft für jede Schulform eine oder mehrere Antworten von Kollegen. So gebe es an einer Hauptschule keine Endgeräte für Lehrer, die Schüler seien jedoch ausgerüstet. Allerdings haben einige Schüler kein W-Lan zu Hause. Die Schulung sei gut und durch engagierte Kollegen vorgenommen worden, heißt es.

Ein Lehrer einer Realschule gibt an, es gebe genügend Geräte, wovon der Großteil jedoch privat sei. Zur Not können schulische Tablets ausgeliehen werden. Auch hier sei die Schulung von versierten Kollegen durchgeführt worden. An einer Gesamtschule gebe es wiederum keine Geräte für Lehrer, obwohl diese vor den Ferien zugesichert worden seien. Sie sollen jedoch bald eintreffen, heißt es. Schüler konnten Geräte vor den Ferien ausleihen. Hier habe man bereits ein Grundkonzept für den Distanzunterricht und es habe bereits einige Fortbildungen gegeben.

Lehrer in Düsseldorf stoßen an Grenzen

„Mal haben die Lehrer keine Endgeräte, einmal die Schüler keine und umgekehrt“, heißt es in einer Antwort von einem Gymnasium. „Viele haben im Frühjahr ihr Handy genutzt.“ Es gebe zwar die Möglichkeit einer Ausleihe, aber die habe in der Vergangenheit schlecht geklappt. „Oder Schüler haben einen Laptop zur Verfügung, an dem die Kamera kaputt ist.“ Hier habe es umfangreiche Schulungen gegeben, was jedoch nicht die Versäumnisse der vergangenen Jahre aufholen könne, kritisiert die Lehrperson. „Vor allen Dingen technisch wenig versierte Kollegen kommen schnell an ihre Grenzen.“

An Berufskollegs schließlich seien mal alle Lehrer mit Endgeräten versorgt, in anderen Fällen gebe es gar keine Geräte und Lehrer und Schüler müssen private Geräte nutzen. 10 Prozent der Schüler seien nur mit ihrem Handy ausgestattet, da die von der Stadt zu Verfügung gestellten Geräte nicht ausreichen. Zudem sei „die Ausleihe der Endgeräte für die Lehrer durch Leihverträge blockiert, die Erklärungen enthalten, die nicht akzeptabel sind und nach Beratung mit der GEW-Rechtsabteilung nicht unterzeichnet werden sollten.“ Auch die Schulungen seien mangelhaft. So sei das Personal nur teilweise geschult worden und Lehrer wie Schüler müssen sich die Nutzung der einzelnen Apps und Programme selbst erarbeiten.

Unklare Lage beim Distanzunterricht in Düsseldorf

Ob der Distanzunterricht in Düsseldorf nun funktioniert, da sind sich die Befragten nicht sicher. „Es muss und wird klappen“, antwortet eine Person. Andere können nicht sagen, wie alles ablaufen wird. Dabei hat sich im Laufe der Corona-Pandemie deutlich gezeigt, wie wichtig der digitale Unterricht sein wird. Nach Informationen des Landesbetriebes Information und Technik NRW nutzten 69,1 Prozent der Schüler und Studenten im Land im ersten Halbjahr 2020 Online-Lernmaterialien. Im Vergleich zu 2019 sei der Wert um 25 Prozent gestiegen.