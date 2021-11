Lange Schlangen am Düsseldorfer Airport zum Medica-Ende

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi fordert von den Verantwortlichen beim Bund Konsequenzen für die in Düsseldorf zuständige Sicherheitsfirma.

Am Donnerstag enden in Düsseldorf die Messen Medica und Compamed. Viele Aussteller und Besucher reisen mit dem Flugzeug an oder ab – und erlebten am Mittwoch Abend eine böser Überraschung: Wie schon seit Monaten immer wieder zu Spitzenzeiten bildeten sich am Düsseldorfer Flughafen vor den Fluggast-Kontrollen für abfliegende Passagiere lange Schlangen. Die zogen sich wieder bis in die Ckeck-in-Halle. Die Kontrollstelle am Flugsteig B, so Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi, sei zeitweise wegen Überfüllung geschlossen worden. Die Wartezeiten wurden in der Flughafen-App zeitweise mit „mehr als 20 Minuten“ angezeigt. Extreme Wartezeiten von einer Stunde und mehr wie zuletzt Anfang November gab es allerdings nicht.

Personalanforderung der Bundespolizei wird nicht erfüllt

Verdi-Mann Tarim ist besorgt wegen der Überlastung der Luftsicherheitsassistenten. Ihre Firma, das Sicherheitsunternehmen DSW, hat zu wenig Personal und ist nach Tarims Aussagen seit Monaten nicht in der Lage, die von der Bundespolizei bei DSW gestellten Personalanforderungen für die Sicherheitsschleusen zu erfüllen. Dies vermutet Tarim auch für den Mittwoch Abend: Es sei lange bekannt, wann Messen sind und es erhöhte Passagierzahlen gibt. Darauf müsste reagiert werden.

„Es gibt massive Fehlplanungen“

Özay Tarim fordert von den DSW-Auftraggebern Bundespolizei und Bundesinnenministerium endlich Konsequenzen: „Diese Firma ist nicht in der Lage, diese Aufgabe zu stemmen. Es gibt massive Fehlplanungen.“ Er könne nicht verstehen, dass der Bund als Auftraggeber an dieser Firma festhalte. Es müsse Ermahnungen, Abmahnungen oder Vertragsstrafen für DSW geben, die in Düsseldorf „gescheitert“ sei. Wenn es schon im eher verkehrsarmen Winterflugplan nicht klappe, dann sehe Tarim schon jetzt erhebliche Probleme für das Luftsicherheitspersonal und abfliegende Passagiere in den Weihnachts- und Osterferien.

Geschäftsführer musste schon gehen

DSW hatte bereits im Oktober den verantwortlichen Geschäftsführer entlassen und eine Neuorganisation angekündigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf