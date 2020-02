Landgericht Düsseldorf: Mann nutzt Coronavirus als Ausrede

Symbolfoto: Ein 29-Jähriger ist in Düsseldorf nicht zum Prozess erschienen. Er stehe wegen eines Verdachts auf Corona unter Quarantäne.

Düsseldorf. Ein 29-Jähriger ist nicht zu seinem Berufungstermin am Landgericht erschienen. Seine Begründung: Er stehe wegen Corona-Verdacht unter Quarantäne.

Als Ausrede vor Gericht hat das Coronavirus in Düsseldorf nicht funktioniert. Ein 29-jähriger Angeklagter war seinem Prozess am Landgericht am Freitag mit der Begründung ferngeblieben, er stehe als Verdachtsfall unter Quarantäne und dürfe das Haus nicht verlassen.

Auf Nachfrage des Staatsanwalts erklärte das Düsseldorfer Gesundheitsamt, dass der 29-jährige Mann definitiv nicht zu den Verdachtsfällen gehöre. Daher verwarf das Landgericht in Abwesenheit des Angeklagten dessen Berufung, wie eine Richterin am Freitag bestätigte. Er muss nun 1200 Euro Geldstrafe wegen Betrugs zahlen. (dpa)