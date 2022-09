Konzert in der Tonhalle: Zwei Symphonien, ein Sieger

Düsseldorf. Adam Fischer dirigierte vor einer beinahe voll besetzten Tonhalle: Beethovens Siebte mit Jubel gefeiert, Schuberts Dritte reißt nicht vom Hocker.

Bei Beethovens Siebter ist Adam Fischer mal wieder ganz oben auf. Kompromisslos, mit überraschenden Akzenten, aber nie zu sehr gegen den Strich gebürstet. Die Markenzeichen des „Principal Conductor“ (Erster Dirigent) der Symphoniker, die er bereits bei seinem Mahler-Haydn-Zyklus unter Beweis gestellt hatte, reizt der gebürtige Ungar auch bei seinem neuen Aufnahme-Projekt (Beethoven und Schubert) aus. Beethovens Nr. 7 trifft Schuberts Nr. 3 – so das Motto, das über dem zweiten „Sternzeichen“ (Abokonzert) steht.

Stehende Ovationen für den Maestro

Die Premiere Freitag in der beinah voll besetzten Tonhalle endete für Fischer in einem Triumph. Anhaltende, stehende Ovationen und Bravorufe ehrten den Maestro, der ‚seinem‘ Orchester bei einer der stärksten Beethoven-Werke rasant dahinjagende Tonfolgen entlockte – ebenso wie dunkle, düstere Motive. Nur selten hört man sie in diesem Opus so klar und konturenscharf. Fischer seziert einzelne Melodien oder Akkordreihen aus der Notenfülle heraus, so dass sie im Raum stehen und überraschen.

Unnachgiebig, manchmal mit lautstarkem Aufstampfen (fraglich, ob die Aufnahme-Techniker diese Temperaments-Bekundungen herausschneiden können) setzt er die Akzente im ersten, dritten und extrem im vierten Satz. Die Symphoniker glänzen durch präzise Einsätze, einen satten, fülligen, dann wieder schlanken Sound.

Außerordentlich hilfreich für Fischers Vorhaben sind die Holz- und Blechbläser-Gruppen: Sie wackeln dieses Mal nur selten, meist bestechen einige durch schwebende Intonation (wie die Solo-Oboe) in hüpfenden Motiven oder balsamisch fließenden Melodien.

Auffällig schnell dirigiert Fischer den zweiten Satz (Allegretto), den manche gerne als getragenen Trauermarsch deuten. Durch die lebendigen Akzente bleibt bei Fischer kein Raum für bleiernes Pathos. Er betont die Leichtigkeit, ohne in seichtes Gewässer abzudriften.

Frühwerk von Schubert

Zu Beginn aber Schubert. Es war vielleicht unfair von Fischer, eine der wenig ausdrucksstarken Schubert-Symphonien diesem Beethoven Monolith gegenüberzustellen. Unvergleichbar ist das Frühwerk in D-Dur, das aus der Feder eines 19-jährigen Schubert stammt. Frisch dahinjagend, optimistisch, gediegen oberflächlich geben sich die vier Sätze. Sie sind ganz schön instrumentiert, aber ohne die emotionale Tiefe und berührenden Melodien, die später den Ruhm und die Einzigartigkeit Schuberts ausmachen.

Anders als Beethovens Siebte ist Schuberts Dritte kein Meisterwerk. Das herauszustellen, war vermutlich nicht Fischers Absicht. Doch leider drängt sich der Vergleich auf, zumal die anderen von Fischer ausgewählten Schubert-Petitessen (am Anfang des Konzerts) den Eindruck verstärken: Schubert ein Langweiler. Jeder weiß, dass eher das Gegenteil richtig ist.

Aber unklar bleibt, warum Fischer vorweg noch andere unbedeutende Stückchen auswählte – ausgerechnet die Ouvertüre zur fast nie gespielten Schubert-Oper „Fierrabras“, ein Duett daraus und eine ebenso schwache Romanze aus seiner „Rosamunde“.

Nun ja Schubert, einer der bedeutenden Symphoniker der Frühromantik und einer der größten Lied- und Kammermusik-Komponisten überhaupt, hat an diesem Abend schlechte Karten. Der Sieger heißt Beethoven.

„Beethoven 7“, dirigiert von Adam Fischer, wird am heutigen Montag, 19. September, noch einmal im Rahmen der „Sternzeichen“-Konzerte erneut aufgeführt. Los geht es im Mendelssohn-Saal um 20 Uhr. Infos und Karten: tonhalle.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf