Das war nichts, lieber Oberbürgermeister. Wer sich so für Klimaschutz, Umweltspuren und einen vorrangigen ÖPNV in dieser Stadt einsetzt und vielen Düsseldorfer damit durchaus Härten zumutet, darf sich nicht in einem Privatjet chauffieren lassen.

Das ist nicht nur dumm und töricht, es ist für wohl jeden Steuerzahler unbegreiflich, wie leichtfertigt hier Geld rausgehauen wird. Und es zeugt darüber hinaus von Doppelzüngigkeit: Anderen strenge Vorgaben bei der Fortbewegung machen und sich selbst Freiheiten nehmen.

Warum muss Geisel alles selbst machen? Warum hätte er sich beim Schauspielhaus nicht vertreten lassen können? Das war ein klassisches Eigentor des OB. Hoffentlich kommt da nicht noch mehr, denn sonst wird es schwierig mit einer Wiederwahl September.