Düsseldorf. Feuer in Mehrfamilienhaus: Weil die Energieversorgung wegen des Kellerbrands in Düsseldorf abgeschaltet wurde, kamen Bewohner zunächst ins Hotel.

Kellerbrand in Düsseldorf: Acht Bewohner müssen ins Hotel

Nach einem Kellerbrand in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus, sind am Montagmorgen acht Menschen vorübergehend in einem Hotel untergebracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden wegen einer starken Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster an der Kölner Straße alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Hausbewohner blieben unverletzt

Als die ersten Einsatzkräfte im Stadtteil Oberbilk eintrafen, sei dunkler Brandrauch aus einem Kellerfenster gequollen, so die Feuerwehr. Einige der 22 Bewohner hätten sich sich bereits ins Freie begeben.

Eine Rettung der Bewohner war jedoch nicht erforderlich, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle seien unverletzt und bis zum Einsatzende betreut worden. „Vorsorglich wurden 17 Menschen durch einen Notarzt vor Ort untersucht.“

Energieversorgung musste abgeschaltet werden

Die Flammen konnten den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet. Aufgrund des Brandes musste die Energieversorgung des Hauses abgeschaltet werden.

Insgesamt acht Menschen, darunter drei Kinder, mussten deshalb durch die Feuerwehr in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht werden. Die restlichen Mieter kehrten „auf eigenen Wunsch zurück in ihre Wohnungen“, hieß es seitens der Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.