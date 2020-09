Karstadt/Kaufhof: Wie die Wohnungsauflösung von Verstorbenen

Düsseldorf. NRZ-Kolumnist René le Riche war beim Ausverkauf von Karstadt und Kaufhof in Düsseldorf. Und erlebte Schreckliches.

Mit Mama an der Hand habe ich sie kennengelernt, die beiden Häuser auf der Schadowstraße. Karstadt und Kaufhof waren helle, spiegelnde Tempel für mich damals, in jeder Ecke duftete es anders, jede Etage war eine Überraschung und ich war immer brav geduldig, bis endlich die Spielwarenabteilung kam… Das ist Jahrzehnte her. Lange her, aber bis heute hatten gerade im Winter die beiden Eingänge zu den Häusern noch etwas Verlockendes. Das Licht, die Wärme, die Düfte…