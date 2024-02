Tausende Jecken feierten Rosenmontag in der Landeshauptstadt und bejubelten die beliebten Mottowagen von Jacques Tilly. Viele Menschen hatten sich bunt und ausgefallen verkleidet.

Der Mottowagen, der Russlands Präsidenten Putin zeigt, der im Military-Outfit auf dem Boden kniet und die Hände auf den Kopf des russischen Patriarchen legt, der sich an Putin schmiegt, unter dem Motto „From Russia With Love“, fährt im Rosenmontagszug durch die Menschenmenge feiernder Karnevalisten.

Der Mottowagen zeigt den designierten US-Präsidentschaftskandidaten Trump mit der US-Nationalflagge in Form eines Hakenkreuzes und mit einer Schere in der Hand.

