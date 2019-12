Kameras in der Mensa der Heine-Uni verärgern Studierende

Die Mensa der Heinrich-Heine-Universität wird in einigen Bereichen seit Anfang Dezember mithilfe mehrerer Videokameras überwacht. Das sorgt bei vielen Studierenden für ein ungutes Gefühl. Das Studierendenwerk argumentiert dagegen, die Überwachung sei nach diversen Einbrüchen und anderen Vorfällen notwendig. Bei der Uni selbst verweist man darauf, dass es sich um das Gelände des Studierendenwerks handele.

Ein- und Ausgänge werden überwacht

Die Kameras sind im Eingangsbereich des Mensa-Gebäudes angebracht und sollen alle Ein- und Ausgänge des Gebäudes überwachen. „Das betrifft nicht ausschließlich die normalen Mensaeingänge, sondern auch die für Lieferanten und das Personal, sozusagen alle einbruchsgefährdeten Gebäudestellen“, sagt Studierendenwerk-Chef Frank Zehetner. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass damit keine Personenüberwachung angestrebt werde, weder der Kunden noch der Beschäftigten der Mensa: „Es geht lediglich um die Gebäudehülle.“

Das sehen die Kunden der Mensa, also überwiegend Uni-Studierende, offenbar anders. „Bei uns sind bereits etliche Beschwerden eingegangen“, sagt Marlon Konstantin, Mitglied des AStA-Vorstands. Für erste Irritationen hätten die Kameras sogar bereits gesorgt, noch bevor sie überhaupt angeschaltet wurden. „Aufgehängt wurden sie am 29. November, in Betrieb gegangen sind sie aber erst am 4. Dezember“, so Konstantin. In den Tagen bis zum Betriebsbeginn habe es aber nirgendwo ein Hinweisschild oder eine Erklärung gegeben. „Da kann man verstehen, dass sich viele Studierende unbehaglich fühlten.“

Inzwischen sind die entsprechenden Hinweise aufgehängt worden – Schilder mit einer Kamera und dem Hinweis „Gebäude wird videoüberwacht“. Das schlechte Gefühl der Studierenden hat aber offenbar mit dem Anbringen der Schilder nicht abgenommen. Noch immer würden sich Studierende beim AStA beschweren. „Daher ist unserer Forderung ganz klar, die Kameras sollen weg“, sagt Konstantin.

Genehmigung nicht erforderlich

Der Sprecher der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz, Daniel Strunk, sagt, die Videoüberwachung an der Uni sei ihm noch nicht bekannt, sie bedürfe jedoch keiner Genehmigung durch seine Behörde. „Ob die rechtlichen Voraussetzungen einer Videoüberwachung jedoch im Einzelfall erfüllt sind und die rechtlichen Grenzen eingehalten werden, ist von der verantwortlichen Stelle zu prüfen.“ Das sei in diesem Fall das Studierendenwerk. Seiner Behörde sei eine abschließende Adhoc-Beurteilung in solchen Fällen nicht möglich. „Zuvor müssten wir insbesondere den Verantwortlichen die Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen“, sagt Strunk.

Betroffene hätten aber gegenüber dem Betreiber einer Videoüberwachung ein Recht auf Auskunft, inwieweit der Datenschutz dabei berücksichtigt wurde. „Diese Ansprüche sind mit der Datenschutz-Grundverordnung noch einmal deutlich gestärkt worden“, erklärt Strunk.

Personalrat des Studierendenwerks begrüßt Kamera-Anbringung

Der Personalrat des Studierendenwerks hatte das Anbringen der Kameras nach Angaben Zehetners übrigens begrüßt – eben wegen der vorangegangenen Vorfälle. Oft seien fremde Personen auch außerhalb der Öffnungszeiten plötzlich vor dem Personal aufgetaucht. Bereits mehrfach habe es Einbrüche gegeben, und Anfang August sei der dortige Geldautomat gesprengt worden. „Durch die Kameras wird nicht nur das Gebäude, sondern es werden auch unserer Beschäftigte geschützt“, so Zehetner.

Im Übrigen werde das aufgezeichnete Material nur verwendet, wenn es zu einem Vorfall gekommen sei. „Ansonsten wird das aufgenommene Bildmaterial nach sieben Tagen gelöscht, ohne dass es angesehen wurde.“ Die Aufnahmen würden nicht veröffentlicht und dritten Personen nicht zugänglich gemacht. Für Dienstag habe man ein klärendes Gespräch mit den Studentenvertretern vereinbart.

Der AStA will sich mit den Erklärungen bislang nicht zufriedengeben. So würde beispielsweise eine der Kameras nicht nur die Tür zu einem Technikraum überwachen, sondern auch den Zugang zur Herrentoilette filmen. „Wir sehen in der Überwachung einen massiven Eingriff ins Persönlichkeitsrecht und behalten uns rechtliche Schritte vor“, sagte Konstantin.

Videoüberwachung ist auch im Stadtzentrum aktuell wieder ein Thema. Wenn die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, soll künftig auch der Grabbeplatz per Video überwacht werden (NRZ berichtete). Dort häufen sich die Einsätze der Altstadtpolizei, nur wenige Meter von der Wache entfernt. Die Polizei hofft, schnell auf sich anbahnende Straftaten reagieren zu können, wenn Kameras die Bilder live in die Videozentrale senden.