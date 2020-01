Düsseldorf. Stehende Ovationen für Christoph Brüske und sein Programm „Willkommen in der Rettungsgasse“ in Düsseldorf.

Kabarettist Christoph Brüske begeistert in Gerresheim

Mittels schräger Gedanken die stabile Seitenlage der Nation goutieren ist das Sujet von Christoph Brüske. Am Wochenende schlug der Kabarettist eine Rettungsgasse durch Befindlichkeiten der Nation und behandelte an Ort und Stelle die potenzielle Humorunterversorgung des Publikums. Brüskes Wirkstoff in seines aktuellen Programms „Willkommen in der Rettungsgasse“ heilt durch eine gute dosierte Mischung aus Politkabarett, trefflichem Gesang, büttenkompatibler Comedy und bewährten Witzen.

Die Bühnenweisheit „Wer Ovationen ernten will, muss freundlich sein“, gehört zum Fachwissen des 54-Jährigen. Mit einer fetten Portion Charme umgarnte er seine Zuschauerinnen und Zuschauer in der Gaststätte „Am Ostpark“. Gerresheim sei Düsseldorfs G-Punkt an der nördlichen Düssel.

Bekenntnis zum 1. FC Köln

Brüske erwähnte die Allofs-Brüder, betonte unter Applaus den Unterschied zu Erkrath und dem Kreis Mettmann. Vorauseilende Sympathien bekam er auch für sein Bekenntnis zum 1. FC Köln – Gerresheimern ist aus Tradition die Domstadt näher als „die unten am Rhein“. Die Eingemeindung ist im wilden Osten der Landeshauptstadt noch immer ein sensibles Thema.

Wundervoll ist Brüske, wenn er zwangsläufige Zusammenhänge wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Fettnäpfchen zu einem Lied verarbeitet. Ebenfalls ansprechend sind die aktuellen Sequenzen seines Programms. Der WDR und das „Oma-Lied“ wird seziert, Aufreger auseinander genommen und Gelassenheit angemahnt. „Wen juckt’s?“ fragt er und empfiehlt im Zweifel bei Beschwerden sich einfach mehr zu waschen. Großmütter ständen weder unter Denkmal- noch unter Satireschutz. In dem Zusammenhang stand auch Ministerpräsident „Laschi-Boy“ Armin Laschen im Fokus seiner Kritik.

Wundersame Wortkreationen für das Publikum

Der vergnügte Abend schenkte dem Publikum wundersame Wortkreationen. Favorit ist die Ortskennung „Hochsauerlandtrakt der Bedeutungslosigkeit“ als Verortung für Friedrich Merz, dicht gefolgt vom Refrain der Ode an Horst Seehofer „Wenn du denkst, dann denkt nur ein Teil von dir“.

Dennoch ist Christoph Brüske ein Mann des Versöhnlichen und der Kompromisse.

Falls die Waffenlieferungen an die Türkei trotz der aktuellen politischen Lage weiter geführt werden, warum nicht mit Waren aus den Beständen der Bundeswehr?, so sein Kompromissvorschlag. Sinnstiftend ist ebenfalls sein Vorschlag neben Damen- Herren- und DiversToiletten auch separate für Spargelesser einzuführen. Schon allein dieser Vorschlag verdiente donnernden Applaus.