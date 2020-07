Videodreh: Jüdische Gemeinde entsetzt über Düsseldorfs OB

Düsseldorf. OB Geisel wird für einen Videodreh mit Skandal-Rapper Farid Bang heftig kritisiert. Vor allem von der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf.

Skandal um Skandal-Rapper in Düsseldorf: Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf ist verwundert und erstaunt über die Aussage eines Stadtsprechers. Der hatte behauptet, dass ein Videodreh des Oberbürgermeisters mit dem Düsseldorfer Skandal-Rapper Farid Bang mit dieser abgesprochen sei. Das sei jedoch nicht der Fall.

„Ich kann bestätigen, dass weder eine schriftliche noch eine mündliche Anfrage der Stadt Düsseldorf über ein Video der Stadt mit dem Rapper Farid Bang bei uns eingegangen ist. Dies gilt für die sich im Urlaub befindenden Vorstandsmitglieder ebenso wie für unsere Presseabteilung und mich in meiner Eigenschaft als Gemeindedirektor“, so Michael Rubinstein, seit April Gemeindedirektor, in eienr Pressemitteilung.

Düsseldorfs OB: Kontroverse Diskussion um Vorbildfunktion

Hinsichtlich der bevorstehenden Kommunalwahl sei es aus Sicht der Jüdischen Gemeinde mehr als unglücklich, gerade in diesem Zusammenhang fälschlicherweise zitiert zu werden. „Als eine Gemeinde, die sehr viele Nationalitäten innerhalb ihrer Mitglieder aufweist, verstehen wir selbstverständlich die Bedeutung einer zielgerichteten Ansprache bestimmter Zielgruppen, insbesondere aktuell beim Thema Coronavirus.“ Eine Vorbildfunktion von Farid Bang in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund seiner Texte und Aussagen kann und muss jedoch sicherlich kontrovers diskutiert werden, so Rubinstein weiter.

Für die Stadt hatte OB Thomas Geisel auf der Freitreppe am Burgplatz ein Video gedreht – eben mit Farid Bang. Dieser hatte gemeinsam mit dem Rapper Kollegah 2018 für aufsehen gesorgt als die beiden gemeinsam für den Musikpreis Echo nominiert wurden – obwohl ihre Texte als antisemitisch kritisiert wurden. In dem Video, was der OB nun mit Bang gedreht hat, geht es zwar nur um Corona-Regeln, dennoch kommt die Wahl des Drehpartners überhaupt nicht gut an in Düsseldorf.

FDP-Kandidatin ist der Jüdischen Gemeinde dankbar

Die Düsseldorfer FDP-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (ist entsetzt darüber, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel ein Video gedreht hat mit Skandal-Rapper Farid Bag. Foto: Christophe Gateau / dpa

Die OB-Kandidatin der Düsseldorfer FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist der Jüdischen Gemeinde „zutiefst dankbar, dass sie sofort so klar Stellung bezogen hat“. Strack-Zimmermann begrüße ausdrücklich, dass die Jüdische Gemeinde das Vorgehen von Stadt und Oberbürgermeister „nicht akzeptiert und dass jemand, der durch antisemitische Sprüche aufgefallen ist“, nun so ein Forum bekomme. Strack-Zimmermann schrieb in einem Brief an OB Geisel, sie können verstehen, „dass man, um Aufsehen zu erregen, im Wahlkampf auf ungewöhnliche Ideen kommt“. Dass sich Geisel dabei aber hinreißen lasse, Rapper Farid Bang auszuwählen, mache sie „fassungslos“: „Demokraten sollten sich nicht in eine Reihe mit Farid Bang stellen. Ihr Verhalten empört mich“, schrieb die FDP-Frau Ein Rapper, dessen Texte auf viele Menschen antisemitisch und frauenfeindlich wirken, können kaum Jugendliche mit Migrationshintergrund dazu bewegen, Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Farid-Bang-Video: Engstfeld (Grüne) fordert Veröffentlichungs-Stopp

Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen, fordert die Veröffentlichung des Videos sofort zu stoppen. „Farid Bang ist mehr als einmal mit frauenfeindlichen, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Äußerungen aufgefallen“, so Engstfeld. Das so jemandem eine Plattform geboten werde, sei beschämend. „Mit dem Video soll um jeden Preis Aufmerksamkeit erregt werden“, findet der Grüne.

Udo Bonn, OB-Kandidat für die Linke, könne zwar verstehen, dass der OB versucht das Publikum anzusprechen mit jemanden aus der Musikszene. Aber die Wahl des Drehpartners kritisiert er heftig. „Da hätte der OB vielleicht lieber mal mit den Leuten vom Zakk reden und sich informieren sollen, wer dafür geeignet ist, statt sich so einen merkwürdigen Rapper zu suchen.“ Dies sei nun eine Hofierung von Bang, aber auch eine Herabwürdigung des Altstadt Publikums.

Was sagt der Düsseldorfer OB Thomas Geisel?

Am Dienstag äußerte sich bereits OB-Kandidat der CDU, Stephan Keller. Ihm sei es „völlig unverständlich, wie man sich mit jemanden verbünden kann, der bundesweit bekannt ist für antisemitische Provokationen und gewaltverherrlichende und frauenverachtende Texte und Einstellungen“.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat für Mittwochmittag eine Pressekonferenz angekündigt, will sich dort über die Vorwürfe äußern.